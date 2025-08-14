El municipio más grande de Colombia queda a 13 horas de Bogotá con una extensión mayor a 65 mil km²

Para empezar, tenga en cuenta que Cumaribo, ubicado en el departamento del Vichada, es el municipio más grande de Colombia, con una extensión de 65.193 km², superando incluso la superficie de varios países.

Esta amplia dimensión lo convierte en un territorio estratégico para el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y la planificación del desarrollo rural en la región de la Orinoquia.

Cabe destacar que su geografía incluye sabanas, selvas, ríos y áreas protegidas de alto valor ecológico, como el ‘Parque Nacional Natural El Tuparro’, lo que le otorga una enorme riqueza natural y cultural.

Por otra parte, es un territorio que presenta una baja densidad poblacional, con decenas de miles de habitantes dispersos en áreas rurales y comunidades indígenas que habitan numerosos resguardos.

Adicionalmente, esta dispersión dificulta el acceso a servicios básicos como salud, educación e infraestructura, y plantea retos logísticos significativos.

De esta manera, este municipio requiere modelos de atención diferenciados, adaptados a su aislamiento y condiciones geográficas, que permitan aprovechar su potencial productivo y turístico sin comprometer su biodiversidad ni la identidad cultural de sus comunidades.

¿Qué riqueza natural y cultural resguarda la Orinoquia en Cumaribo?

Cumaribo posee un paisaje diverso que integra amplias sabanas, densas selvas y formaciones rocosas únicas, atravesadas por imponentes cuencas hidrográficas como las del Orinoco, Meta y Guaviare.

En su territorio también se encuentran lagunas de gran valor ecológico, como ‘Caimán’ y ‘Sesema’, que forman parte de un ecosistema vital para la región.

Entre sus tesoros naturales, como se mencionó anteriormente, sobresale el ‘Parque Nacional Natural El Tuparro’, con cerca de 548.000 hectáreas protegidas, reconocido por su biodiversidad, sus ríos cristalinos y paisajes majestuosos, convirtiéndolo en un destino ideal para el ecoturismo responsable.

Desde un enfoque cultural, Cumaribo es considerado como un mosaico pluriétnico, hogar de pueblos indígenas como los Sikuani, Piapoco, Piaroa, Puinave, Curripaco y Cubeo, organizados en decenas de resguardos, más de 40 según registros recientes, que preservan tradiciones, cosmovisiones, lenguas y saberes ancestrales.

Esta diversidad, tanto natural como tradicional, enriquece la identidad de la región y plantea la necesidad de una gobernanza intercultural que garantice la conservación ambiental y el respeto por las comunidades originarias.

¿Cómo se conecta Cumaribo con Bogotá y qué retos enfrenta?

La ubicación remota de Cumaribo influye profundamente en la vida de sus habitantes. Su conectividad depende de una combinación de rutas terrestres y fluviales, siendo el corregimiento de Santa Rita un punto determinante como nodo intermodal que enlaza las rutas provenientes del interior del país con destinos como Inírida.

Durante la temporada de lluvias, la movilidad se complica aún más: incluso traslados médicos de urgencia pueden requerir el uso de canoas para cruzar ríos crecidos.

Desde otra perspectiva, si usted está en Bogotá, llegar por carretera implica recorrer entre 600 y 620 kilómetros, en un trayecto que suele tomar de 13 a 15 horas, condicionado por el estado de las vías y las condiciones climáticas.

Por último, a pesar de estos retos logísticos, el aislamiento también abre oportunidades para: el desarrollo de cadenas productivas sostenibles; la implementación de servicios móviles que lleven salud y educación a comunidades dispersas; y el impulso de un turismo de naturaleza regulado.