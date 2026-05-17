¿Cuál pueblo de Cundinamarca fue declarado Patrimonio Cultural? Está a 76 kilómetros de Bogotá

Existe un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca que es popular por su historia y aportes tradicionales, gastronómicos y arquitectónicos, el cual ha sido declarado Patrimonio Cultural.

Se trata del pueblo de Guaduas, cuyo reconocimiento, en parte, radica en ser la cuna del personaje destacado para la historia política de Colombia: Policarpa Salavarrieta, que es considerada como una heroína de la independencia.

Entre tanto, el departamento de Cundinamarca funciona como un bastión de tradiciones que se reflejan en sus festivales y eventos locales, donde se celebra la música, la danza y la historia regional.

Por la parte de la gastronomía, este territorio se destaca por sus platos típicos como el ajiaco, la fritanga y el dulce de guayaba, que son elaborados con ingredientes frescos y técnicas tradicionales que encantan a locales, pero también a los turistas.

Adicionalmente, ofrece un recorrido por el pasado colonial de Colombia. Sus calles empedradas, casas de fachadas blancas con balcones de madera, y plazas adornadas con fuentes y monumentos históricos, denotan la influencia española y crean una atmósfera que transporta a otra época.

Entre sus locaciones más destacadas se encuentran la Iglesia de San Miguel Arcángel y la Casa Museo de Policarpa, que preservan el legado histórico y cultural del municipio.

Guaduas: Patrimonio Cultural

Guaduas fue declarado como Patrimonio Cultural por su invaluable legado histórico, además de su contribución al desarrollo de la identidad nacional colombiana.

Este reconocimiento se otorgó por la preservación de su arquitectura colonial, su papel determinante en la historia de la independencia y su riqueza en tradiciones y costumbres que reflejan la diversidad cultural del territorio nacional.

Otro punto que vale la pena destacar sobre este lugar es su importancia geográfica en la Ruta Mutis, una vía histórica que conectaba a Bogotá con el río Magdalena, facilitando el comercio y la comunicación durante la época colonial.

El trayecto, también fue utilizado por José Celestino Mutis, durante su expedición botánica. Este, destaca a Guaduas como un punto estratégico en la difusión del conocimiento científico en el siglo XVIII.

Asimismo, la relación de Guaduas con el bambú o guadua es un aspecto que debe conocer. Por esta planta, el municipio toma su nombre y además, ha sido fundamental en la construcción tradicional y la artesanía local.

Guaduas cuenta con bellos paisajes naturales, como la cascada de ‘El Salto de Versalles’, que ofrece un atractivo turístico, ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza. Estos elementos hacen del lugar, una alternativa rica en historia y belleza natural.

¿A cuánto queda Guaduas de Bogotá en carro?

Si usted desea ir de Bogotá a Guaduas, puede tomar la Ruta Nacional 50 en dirección al noroeste.

Aunque la distancia en línea recta es de aproximadamente 76.72 km, la distancia real por carretera es de 131.84 km debido a las curvas y pendientes de la vía.

Este recorrido en carro, tiende a durar entre 2.5 y 3 horas, dependiendo del tráfico en las vías y las condiciones climáticas.

Finalmente, hay que decir que durante el trayecto, se pueden apreciar paisajes montañosos y zonas rurales, lo que ofrece una experiencia visual agradable. Tenga en cuenta que existen servicios de transporte intermunicipal desde Bogotá. Esto facilita el acceso a este destino.

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