Guía turística de Canadá para el mundial 2026: clima, recomendaciones y lugares para visitar

De fondo: Imagen de referencia de una persona en un aeropuerto, a punto de abordar un avión. A su lado se encuentran fotos de sitios turísticos de Canadá y la bandera de este país (Crédito: Getty Images)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará pronto, teniendo como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Los interesados en hacer parte de este evento no solo deben elegir una ciudad atractiva y buscar vuelos baratos, sino saber planificar su viaje para disfrutar al máximo su estadía en estos países de norteamérica.

Aquí, en Caracol Radio, puede consultar algunos consejos iniciales y lugares a visitar en Canadá antes y después de los partidos de la copa.

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Información general de Canadá:

Canadá es un país donde predominan el inglés y el francés como lenguas oficiales, destacando ciudades como Montreal, de mayoría francófona, y Vancouver / Toronto, sedes del mundial más angloparlante, aunque se adaptan los escenarios para los turistas debido a que estas ciudades serán las sedes del mundial en el país.

Tiene más de 41 millones de habitantes.

Es uno de los países más multiculturales del planeta, con más de 600 comunidades indígenas con sus propias lenguas autóctonas.

Produce el 70% del jarabe de arce mundial, razón por la que en su bandera figura la hoja de este árbol.

Tiene más lagos que el resto del planeta combinado.

Sitios Turísticos

Desde Toronto y Montreal podrá conectar con Vancouver y otras ciudades, y también hacia EE.UU. durante el Mundial. Tenga en cuenta las siguientes locaciones para hacer turismo en el país de la hoja de arce.

Montreal

Mujer conociendo la Basílica-Catedral de María Reina del Mundo en Montreal, Quebec, Canadá (Crédito: Getty Images) / Oleh_Slobodeniuk Ampliar Mujer conociendo la Basílica-Catedral de María Reina del Mundo en Montreal, Quebec, Canadá (Crédito: Getty Images) / Oleh_Slobodeniuk Cerrar

A pesar de no ser sede del mundial, es uno de los destinos culturales más interesantes de paso.

Old Montréal: El casco histórico más bello de Canadá. Arquitectura francesa y calles adoquinadas.

El casco histórico más bello de Canadá. Arquitectura francesa y calles adoquinadas. Mile End: El barrio más bohemio. Cafés independientes, arte urbano y vida cultural vibrante.

El barrio más bohemio. Cafés independientes, arte urbano y vida cultural vibrante. Plateau Mont-Royal: El barrio favorito de los locales para cenar, salir y vivir la ciudad.

Toronto

Edificio Gooderham de Toronto, Canadá, cerca al King West. (Crédito: Getty Images) / joe daniel price Ampliar Edificio Gooderham de Toronto, Canadá, cerca al King West. (Crédito: Getty Images) / joe daniel price Cerrar

destaca como una de las ciudades más multiculturales y dinámicas de Canadá.

Downtown / Entertainment District / King West : El corazón del ambiente mundialista. Pantallas, vida nocturna y gran concentración de bares y eventos.

: El corazón del ambiente mundialista. Pantallas, vida nocturna y gran concentración de bares y eventos. Kensington Market: El sector más alternativo y diverso de la ciudad. Mercados, arte callejero y una mezcla única de culturas.

El sector más alternativo y diverso de la ciudad. Mercados, arte callejero y una mezcla única de culturas. Distillery District: Zona histórica con arquitectura industrial restaurada, galerías, cafés y ambiente cultural.

Zona histórica con arquitectura industrial restaurada, galerías, cafés y ambiente cultural. Queen West: Uno de los barrios más creativos y modernos de Toronto. Moda, música, arte independiente y vida urbana.

Consulte aquí: Alemania, Croacia, Senegal, entre otros: Así es el Estadio de Toronto para el Mundial 2026

Vancouver

Vista al cielo de la bahía en Yaletown, Canada (Crédito: Getty Images) / AscentXmedia Ampliar Vista al cielo de la bahía en Yaletown, Canada (Crédito: Getty Images) / AscentXmedia Cerrar

Será una de las sedes más atractivas del mundial por su combinación de naturaleza, vida urbana y ambiente costero.

Gastown / Yaletown / Downtown Waterfront: Las principales zonas para vivir el ambiente mundialista. Restaurantes, bares, terrazas y gran movimiento turístico.

Las principales zonas para vivir el ambiente mundialista. Restaurantes, bares, terrazas y gran movimiento turístico. English Bay: Uno de los puntos más icónicos de la ciudad para caminar, ver el atardecer y disfrutar del ambiente frente al mar.

Uno de los puntos más icónicos de la ciudad para caminar, ver el atardecer y disfrutar del ambiente frente al mar. SeaWall: El recorrido urbano más famoso de Vancouver, ideal para recorrer la costa y conectar varios puntos clave de la ciudad.

El recorrido urbano más famoso de Vancouver, ideal para recorrer la costa y conectar varios puntos clave de la ciudad. Stanley Park: El gran pulmón verde de Vancouver. Naturaleza, vistas panorámicas y uno de los lugares favoritos de locales y visitantes.

El gran pulmón verde de Vancouver. Naturaleza, vistas panorámicas y uno de los lugares favoritos de locales y visitantes. Alrededores del estadio BC Place: Zona de alta actividad durante eventos deportivos y conciertos, con fácil acceso a transporte y entretenimiento.

Zona de alta actividad durante eventos deportivos y conciertos, con fácil acceso a transporte y entretenimiento. Gastronomía: Vancouver destaca por su mezcla de cocina internacional, cafés independientes y una de las mejores escenas de sushi fuera de Japón.

Tenga en cuenta durante los recorridos turísticos

En Canadá predominan los métodos de pago digital en tiendas, transporte y restaurantes, por lo que no es indispensable llevar efectivo. Puede llevar tarjeta contactless, Apple Pay o Google Pay para este proceso.

También acote que la propina es parte de la cultura canadiense, y suele representar el 15%–20% del precio total en restaurantes y bares. Es importante que revise las cuentas antes de pagar, ya que el datáfono sugiere automáticamente esta opción.

Clima:

Los análisis meteorológicos para el mundial predicen que el evento se disputará bajo amenaza de temperaturas extremas que podrían alterar para siempre cómo se juega al fútbol bajo el calor. Según informan para los 14 de las 16 sedes podrían enfrentar condiciones consideradas peligrosas durante las tardes.

En el caso de Canadá, el clima podría ser cambiante en verano, con mañanas frías, tardes bochornosas y noches frescas

Vancouver tendría una situación especial, ya que tendría lluvias inesperadas, por lo que es mejor llevar una sombrilla.

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Línea de precios:

Tenga en cuenta que, a la fecha de publicación de esta guía, el 7 de mayo, el dólar canadiense (CAD) equivale a 2.725,08 pesos colombianos (COP). Estos son los precios promedio

Comida rápida / casual: CAD $10 – $20 (27.000 – 55.000 COP).

CAD $10 – $20 (27.000 – 55.000 COP). Restaurante promedio: CAD $20 – $40 (55.000 – 110.000 COP).

CAD $20 – $40 (55.000 – 110.000 COP). Restaurante de alto nivel: CAD +$70 (+190.000 COP).

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