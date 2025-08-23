Este pueblo colombiano se encuentra entre los más bonitos del mundo: es muy popular en el país

Hay muchos pueblos en el mundo que se destacan por contar con algunas características particulares, lo que despierta el interés tanto de propios como de visitantes. Algunas de ellas tienen que ver con el diseño de sus casas y edificios, el clima o el paisaje que hay para hacer diferentes planes en medio de su estancia.

En el caso de Colombia, hay algunas regiones que cuentan con una buena reputación por aspectos como su hospitalidad o la arquitectura que conserva en varias de sus calles, muy similar a la que hubo en la época de la colonia.

Estos detalles fueron tenidos en cuenta por la aplicación Love Exploring, quien elaboró un ranking con los 35 pueblos de montaña más bonitos a nivel mundial. Entre ellos, sobresale uno colombiano: se trata de Barichara, uno de los destinos más populares del departamento de Santander.

¿Por qué fue destacado Barichara?

De acuerdo a la reseña emitida por Love Exploring, Barichara es uno de los pueblos patrimoniales más famosos en Colombia. Su principal atractivo es la Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta se caracteriza por la piedra en forma de arenisca que guarda algunos detalles de la época colonial en España. Por otra parte, destaca el hecho de haber servido como fuente de inspiración para Encanto, la película de Disney estrenada en 2021.

“En marcado contraste con los pequeños edificios encalados que la rodean, la piedra parece brillar con un tono anaranjado al atardecer. El nombre de la ciudad proviene de un término indígena que significa ‘buen lugar para descansar‘“, reseña Natalie Marchant, la autora de este listado.

¿Qué otras ciudades fueron destacadas en Latinoamérica?

Barichara no es el único pueblo en Latinoamérica que fue reconocido en el ranking de Love Exploring, ya que también aparecen Andahuaylillas (Perú), Zarcero (Costa Rica) y Tepoztlán (México). Este último es considerado tradicionalmente como el lugar donde nació Quetzalcóatl, un personaje trascendental en la cultura maya.

Entretanto, otros pueblos en el mundo que hacen parte del listado son Ciudad de San Marino y Vaduz, las capitales de San Marino y Liechtenstein, respectivamente. También se destaca Cortina d’Ampezzo, la cual será sede, junto con Milán, de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026.

¿Qué tiene de especial Barichara?

Barichara hace parte de la Red de pueblos Patrimonio de Colombia. Además de la Catedral de la Inmaculada Concepción, este municipio cuenta con otros sitios de interés como el Camino Real, el parque Natural de La Chorrera, los miradores y el Puente Grande, el cual cuenta con un diseño similar al del Puente de Boyacá.

Por otra parte, es reconocido por su gastronomía a través de platillos como la arepa santandereana, tamal santandereano, mute o pepitoria. Asimismo, es un escenario ideal para practicar deportes extremos y disfrutar el turismo ecológico que ofrece la región.

Cabe recordar que Barichara se encuentra a 120 kilómetros de Bucaramanga; por lo tanto, los interesados pueden llegar por carretera en un viaje que se demora alrededor de tres horas. Igualmente, está a más de siete horas de Bogotá.