Estos ocho países del mundo están pagando para atraer nuevos residentes en 2026

Algunos países están implementando incentivos económicos para atraer nuevos residentes a sus respectivas ciudades. Estos son ocho destinos que ofrecen pagos a las personas que quieran mudarse allí, una tendencia en crecimiento que se presenta oportuna para trabajadores remotos, emprendedores y nómadas digitales.

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La entrada del trabajo remoto en el mercado laboral está cambiando conductas tradicionales. Ahora vivir cerca del empleo ya no es una condición obligatoria. Este contexto ha permitido que cada vez más profesionales consideren mudarse al extranjero sin depender de una reubicación corporativa.

Debido al incremento del trabajo remoto varios países han ajustado sus dinámicas de residencia. En ese contexto, distintas regiones de Europa, Asia y América están adoptando estrategias más agresivas para captar nuevos habitantes. Entre ellas, destaca la oferta de incentivos económicos que van desde transferencias directas hasta beneficios fiscales, subsidios de vivienda o apoyo a emprendimientos dirigidos a trabajadores remotos, fundadores y nómadas digitales.

Aquí les contamos ocho países que pagan por atraer nuevos residentes:

Italia

El país se ha consolidado como uno de los casos más representativos en el uso de incentivos para atraer nuevos residentes, especialmente en municipios del sur afectados por la despoblación. En regiones como Calabria, algunas localidades ofrecen entre 28.000 y 30.000 euros a quienes se trasladen a pueblos con menos de 2.000 habitantes y desarrollen un emprendimiento, con el objetivo de reactivar la economía local. Uno de los requisitos es tener menos de 40 años y comprometerse a residir de manera permanente.

Suiza (Albinen)

El pueblo alpino de Albinen, en Suiza, ha desarrollado uno de los programas de reubicación más visibles en Europa como respuesta a la pérdida de población. La iniciativa contempla incentivos económicos de alrededor de US$28.000 por adulto y US$11.000 por niño para familias que decidan establecerse de manera permanente en la localidad. A cambio, los beneficiarios deben cumplir con condiciones como adquirir una propiedad con un valor mínimo establecido y comprometerse a residir en el municipio durante al menos una década.

Japón

El gobierno ha fortalecido proyectos de reubicación que incentivan el traslado fuera de Tokio. Entre las medidas se incluyen subsidios de hasta un millón de yenes por hijo, lo que equivale a cerca de 6.000 y 7.000 dólares para familias que se establezcan en áreas rurales; además, se establecieron apoyos adicionales como ayudas de vivienda y financiación inicial para emprendimientos locales.

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España

A través de iniciativas impulsadas tanto por administraciones locales como por actores privados, buscan atraer nuevos habitantes a municipios que han perdido dinamismo económico y social en las últimas décadas.

En regiones como Asturias y Galicia, estas propuestas incluyen subsidios de vivienda y apoyo económico para la reubicación, incluso brindan oportunidades laborales y facilidades para emprender.

Grecia

Grecia ha implementado incentivos orientados a repoblar comunidades insulares y zonas rurales afectadas por la pérdida sostenida de habitantes. Un caso representativo es la isla de Anticitera, donde las familias que deciden establecerse pueden acceder a vivienda, terrenos y un apoyo económico cercano a 500 euros mensuales durante varios años.

Irlanda

El gobierno ha impulsado programas enfocados en revitalizar comunidades costeras e islas con pérdida de población. Bajo el lema “Our Living Islands”, el gobierno ofrece subvenciones de hasta 84.000 euros a quienes adquieran y restauren propiedades vacías o en estado de abandono en zonas específicas.

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Croacia

El país ha desarrollado incentivos para atraer población joven a municipios pequeños, combinando apoyos a la vivienda con políticas orientadas al trabajo remoto. En algunas localidades, se han implementado ayudas que cubren hasta el 50% del valor de compra de una propiedad o subsidios para su renovación.

Chile

En Chile han optado por una estrategia distinta, enfocada en atraer talento emprendedor más que en incentivar la reubicación tradicional. A través de Start-Up Chile, un programa respaldado por el gobierno, se ofrece financiación sin cesión de participación, mentoría y acompañamiento para desarrollar proyectos desde el país. Los apoyos económicos han oscilado históricamente entre US$15.000 y US$80.000, dependiendo del programa.

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