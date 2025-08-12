Temporada de avistamiento de ballenas: Vuelos disminuyeron 15%; presupuestos y destinos

La segunda mitad del año trae consigo una de las oportunidades más únicas e imperdibles para miles de viajeros en Colombia, el avistamiento de ballenas. Los precios promedio de vuelos hacia Bahía Solano disminuyeron un 15% frente al año pasado, con tarifas de ida y vuelta que rondan los $559.592.

Si estás buscando un plan diferente para la Además, las búsquedas para este destino crecieron un 61%, lo que demuestra el interés de los viajeros por esta experiencia, según datos del metabuscador, KAYAK.

¿Cuánto cuestan ir a ver ballenas en Colombia?

El precio promedio de vuelos para estos destinos desde cualquier ciudad de Colombia, se encontró que está en $552.961.

Desde Bogotá, el precio promedio de vuelos hacia Bahía Solano, Nuquí, Buenaventura y Guapi es de $698.152 , un 14% menos frente al mismo período del año pasado.

, un 14% menos frente al mismo período del año pasado. Desde Medellín, para los mismos destinos, el precio promedio es de $524.132, valor que también muestra una disminución del 6% frente al mismo periodo en 2024.

Tenga en cuenta que el avistamiento de ballenas tiene un costo entre los $200.000 y $300.000, dependiendo de la agencia que se contrate. Este valor incluye el transporte en lancha, equipo de seguridad y el guía turístico. Es importante reservar el plan con antelación.

Existen diferentes tipos de alojamiento, desde hostales hasta hoteles boutique. Por lo que el precio depende de la elección del turista, pero estos van desde los $50.000 pesos colombianos por noche para cada persona.

¿Cuál es el mejor destino para ver ballenas en Colombia?

El mejor lugar para ver ballenas en Colombia es la Costa Pacífica, específicamente en la zona del Chocó y el Valle del Cauca. Lugares como Bahía Solano, Nuquí, Bahía Málaga y la Isla de Gorgona son los destinos más populares para el avistamiento de ballenas jorobadas.

Recomendaciones para el avistamiento:

Asista a la charla de inducción: antes embarcar, recibirá una inducción sobre la importancia del área protegida. Mantenga la distancia: La distancia de seguridad es de 200 metros de las ballenas. Esto evita alterar su comportamiento, especialmente en temporada de apareamiento y crianza. Respete los horarios: Las salidas para el avistamiento están permitidas solo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Reduzca su huella y priorice la seguridad: Evite llevar plásticos de un solo uso, además, lo que suba a la lancha debe regresar con usted. Es importante el uso del chaleco salvavidas siempre. Cero contacto con los animales: No intente alimentarlos ni atraerlos con comida. Ellos llegan por instinto. No ingerir licor antes, durante o después del avistamiento. Utilizar ropa y zapatos cómodos. Usar bloqueador solar y repelente biodegradable. Usar gorra y llevar capa impermeable.

Tenga en cuenta que la costa pacífica colombiana es uno de los tesoros naturales más especiales del país. Destinos como Bahía Solano y Nuquí no solo atraen por sus ballenas, sino también por sus playas vírgenes y selvas biodiversas.

Por su parte, Guapi y Buenaventura, ofrecen accesos estratégicos al Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, otra joya para observar ballenas, recomendada también por la gobernación del Valle del Cauca.

