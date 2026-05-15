Mejor pueblo de Antioquia, Santander y Boyacá para ir el festivo de la Ascensión: Son bellísimos. Getty Images

En Colombia, la Ley Emiliani lleva a que varias festividades, reconocidas oficialmente como días no laborables, sean trasladadas al siguiente lunes después de su fecha habitual, formando así los puentes festivos.

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Esto es habitual con las conmemoraciones religiosas, las cuales suelen considerarse “móviles” al amparo de la ley antes mencionada Esto lleva a que muchos festivos, como el del próximo 18 de mayo, Día de la Ascensión, tengan este mismo origen.

¿Por qué es festivo el lunes 18 de mayo de 2026?

El lunes 18 de mayo de 2026 en Colombia es la fecha establecida para conmemorar la Ascensión de Cristo. Bajo la fe cristiana, los creyentes evocan la subida de Jesús a los cielos, 40 días después del Domingo de Resurrección.

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Se trata de una fecha con un importante sentido religioso, que en Colombia es, al mismo tiempo, una nueva oportunidad en el año para viajar, conocer y compartir en familia.

¿Cuáles son los mejores pueblos para visitar en el festivo de Ascensión?

Departamentos como Antioquia, Boyacá y Santander albergan algunas de las opciones más recomendadas en el país para el turismo religioso. Estos son algunos pueblos de esos departamentos, ideales para visitas cortas y acogedoras durante el festivo de la Ascensión:

Pueblos para visitar en Antioquia

La lista de destinos en Antioquia es interminable, con 125 municipios dentro de sus fronteras; sin embargo, uno de los pueblos más reconocidos para viajar en esta época del año es Jericó.

Jericó, Antioquia. Getty Images / Bruno Malfondet Ampliar Jericó, Antioquia. Getty Images / Bruno Malfondet Cerrar

Ubicado a un poco más de dos horas de Medellín, Jericó es una opción ideal para quienes buscan combinar el turismo religioso y la cercanía con la naturaleza.

De acuerdo con Colombia Travel, la iglesia y la plaza de Jericó son algunos de sus principales atractivos, considerada esta última como “una de las más hermosas de la región”. Este municipio es reconocido además por ser la cuna de Madre Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Jericó cuenta también con diversas opciones para los amantes de la ecología y cuenta con el parque Las Nubes, una importante reserva con más de 100 hectáreas de bosque.

Pueblos para visitar en Boyacá

Boyacá también ofrece una amplia variedad de opciones para sus visitantes durante el puente festivo del Día de la Ascensión. Sin embargo, en cuanto al turismo religioso, una de las opciones más populares es Chiquintirá, conocida como la capital de la provincia de Occidente.

Sus calles de arquitectura colonial engalanan a uno de los centros devocionales más importantes de la región, como lo es la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, visitada por el papa Juan Pablo II en 1986.

Chiquinquirá, Boyacá. Getty Images / Bruce Yuanyue Bi Ampliar Chiquinquirá, Boyacá. Getty Images / Bruce Yuanyue Bi Cerrar

Además, cuenta con otros escenarios históricos como el Palacio de la Cultura Rómulo Rozo, la antigua estación del tren, una pieza clave del patrimonio ferroviario del país. Queda a poco más de dos horas y media de Bogotá, o a 1 hora y 15 minutos de Tunja.

Pueblos para visitar en Santander

En Santander, el turismo religioso tiene muchas opciones para los viajeros. Una de las más destacadas es el municipio de Girón, que destaca particularmente por su encanto colonial.

Giron, Santander, Getty Images / mehdi33300 Ampliar Giron, Santander, Getty Images / mehdi33300 Cerrar

Girón es patrimonio cultural de la nación por su arquitectura y su importancia histórica; además, en el corazón del pueblo se ubica la basílica menor San Juan Bautista, una de las más visitadas del departamento.

Adicionalmente, según Colombia Travel, Girón es considerado el punto de partida predilecto para quienes desean explorar la vasta geografía santandereana. Queda muy cerca de Bucaramanga.