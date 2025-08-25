A 3 horas de Bogotá queda ‘la Cartagena tolimense’: ¿cuál municipio es? Ruta, actividades y más

El municipio de Honda, conocido como la ‘Cartagena tolimense’, es un territorio que resguarda un legado histórico, dentro de las tradiciones de lo que se denomina como el corazón de Colombia.

Cabe destacar que este municipio está ubicado a orillas del río Magdalena, su identidad se forjó como uno de los principales puertos fluviales del país, escenario donde circularon mercancías, viajeros e ideas que conectaron a las zonas más centralizadas con el Caribe durante la Colonia y el siglo XIX.

Este pasado le confiere un carácter único, palpable en sus casas coloniales de balcones coloridos, en sus calles empedradas y en la atmósfera que evoca la grandeza de épocas pasadas, muy similar a la belleza patrimonial de Cartagena de Indias.

Por otra parte, más allá del valor histórico, Honda ofrece una experiencia turística integral que combina tradición, naturaleza y arquitectura. Los visitantes pueden recorrer sus monumentos y templos, explorar la memoria que está plasmada en sus museos, disfrutar de su gastronomía típica y contemplar el imponente paisaje que brinda el río Magdalena.

Adicionalmente, en el ámbito económico, la ciudad ha reorientado su vocación hacia el turismo cultural y ecológico, sin abandonar su papel de centro de comercio regional.

¿Por qué vale la pena visitar Honda?

Desde la mirada turística, Honda se presenta como un destino lleno de contrastes entre la aventura y tradición. Su centro histórico, declarado patrimonio nacional, guarda rincones que transportan al pasado, como la emblemática ‘Calle de las Trampas’, donde aún se percibe el eco del comercio colonial.

Entre sus íconos arquitectónicos sobresale el ‘Puente Navarro’, primera estructura colgante de acero en América Latina, que no solo conecta territorios, sino también épocas, ofreciendo una panorámica majestuosa del río Magdalena.

Para quienes desean comprender la esencia de la región, el ‘Museo del Río Magdalena’ denota cómo este afluente fue eje de la vida económica del territorio colombiano.

Asimismo, la riqueza turística de Honda también se extiende a sus alrededores. Muy cerca, en el municipio de Falan, reposan las ruinas de antiguas minas coloniales, hoy cubiertas por la naturaleza, que invitan a la exploración y al turismo de aventura.

Para los turistas, que disfrutan los planes al aire libre, el ‘Cerro Cacao’ ofrece rutas de senderismo con vistas privilegiadas de la ciudad y el río.

Navegar en barco por el río Magdalena permite conocer la tradición de los barqueros y acercarse a la identidad ribereña. Otro plan imperdible es visitar la ‘Plaza de Mercado’ y la ‘Casa de la Segunda Expedición Botánica’, que completan un recorrido para revivir la historia, ciencia y tradición.

¿Cómo ir de Bogotá a Honda?

Viajar desde Bogotá hasta Honda es una experiencia que combina paisajes andinos y la transición hacia el valle del Magdalena.

Esta ruta parte por la Calle 80, tomando el corredor vial que pasa por Siberia, La Vega y Villeta, para luego descender hacia Guaduas, localidad histórica que antecede la llegada a Honda.

Finalmente, cabe agregar que el recorrido, de aproximadamente 160 kilómetros, dura entre tres y cinco horas por carretera, ya sea en vehículo particular o en bus intermunicipal. Durante el trayecto, el viajero disfruta de montañas, cañones y climas cambiantes, hasta encontrar la calidez propia de las tierras ribereñas del Tolima.