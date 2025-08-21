El municipio más pequeño de Cundinamarca queda a una hora de Bogotá, muy cerca de Tocancipá

Es importante que sepa que Gachancipá es reconocido como el municipio más pequeño de Cundinamarca, pues su extensión territorial apenas alcanza los 44 km².

Cabe destacar que este territorio forma parte de la Provincia de Sabana Centro y se localiza a unos 30 o 40 kilómetros de Bogotá, lo que equivale a cerca de una hora de recorrido por carretera.

Esta cercanía lo convierte en un espacio fuertemente influenciado por la dinámica metropolitana de la capital, lo que le otorga un rol estratégico en materia política, económica y administrativa.

Del mismo modo, su ubicación le permite integrarse de manera activa a procesos regionales de desarrollo y planificación. Uno de sus aspectos más destacados es el límite que comparte con Tocancipá en la zona sur.

Por otra parte, entre ambos municipios existe una relación estrecha que se refleja en múltiples ámbitos: sus cascos urbanos están separados por pocos minutos de trayecto, lo que genera un tránsito constante de personas, bienes y servicios.

¿Qué huellas históricas conserva la sabana en Gachancipá?

El nombre de Gachancipá proviene del muisca y significa ‘alfarería del zipa’, evocando la memoria de la tradición artesanal indígena que aún late en sus raíces. Este municipio fue fundado en tiempos coloniales, en 1593, y conserva un valioso patrimonio histórico representado en la Iglesia de San Bartolomé, la antigua Cruz Doctrinera y la estación del ferrocarril levantada en el siglo XIX.

Su ubicación a 2.600 metros sobre el nivel del mar le otorga un clima templado ideal para el cultivo agrícola, el desarrollo de actividades turísticas y la preservación de una rica biodiversidad.

Este territorio se caracteriza por mantener una identidad cultural sólida que se manifiesta en fiestas religiosas, expresiones gastronómicas de origen muisca y la producción de artesanías en cerámica y tejidos. Aunque es un municipio pequeño en extensión, destaca por su dinamismo comunitario, donde las costumbres rurales conviven con las transformaciones urbanas.

¿Por qué Gachancipá es un escenario clave para el futuro regional?

Aunque Gachancipá es el municipio más pequeño de Cundinamarca, su economía ha sabido transformarse con el tiempo.

Tradicionalmente agrícola y ganadero, hoy suma actividades como la floricultura, la industria y el comercio, aprovechando su cercanía con Bogotá y la presencia de atractivos turísticos en la región, entre ellos el Parque Jaime Duque y el Autódromo de Tocancipá.

Esta diversificación le ha permitido integrarse a un circuito económico más amplio, atrayendo visitantes e inversiones. Desde 2005 el DANE lo reconoce como parte del área metropolitana de Bogotá, lo que lo sitúa dentro de dinámicas de gobernanza regional.

Desde otra perspectiva, el municipio enfrenta retos importantes en materia de ordenamiento territorial y prestación de servicios básicos, aunque al mismo tiempo impulsa iniciativas de sostenibilidad e innovación, como el Parque Agroecológico Sabio Mutis.

Finalmente, cabe resaltar que Gachancipá trasciende su reducida extensión geográfica para consolidarse como un territorio estratégico en la planificación regional, combinando tradición, progreso económico y visión de futuro sostenible.