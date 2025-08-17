Estos son los 6 pueblos más visitados de Cundinamarca: aquí recomendaciones para visitarlos

Destinos

Desde aventuras extremas y de relajación hasta historias populares por conocer.

Miles de personas viajan a diferentes partes de Colombia, pero desconocen la belleza y riqueza que tiene el departamento de Cundinamarca. Desde paisajes únicos hasta una variedad de pueblos auténticos que conjugan patrimonio, cultura y diversión.

A menos de dos horas de Bogotá, Cundinamarca guarda rincones que parecen sacados de un cuento.

¿Cuáles son los pueblos más visitados?

  • Guaduas: Este pueblo destaca por su historia y patrimonio, sus calles empedradas, su arquitectura colonial y su importancia histórica por ser la cuna de Policarpa Salavarrieta lo convierte en uno de los destinos favoritos para los turistas.
  • Anapoima: Al ser un municipio de clima cálido, se convierte en una de las principales opciones de los habitantes de pueblos aledaños para ir a descansar. Sus hoteles campestres, spas y planes de bienestar en familia lo convierten en una alternativa ideal de descanso.
  • La Vega: Este pueblo le ofrece a los visitantes cascadas, pozos de agua cristalina y reservas naturales, convirtiéndolo en uno de los destinos preferidos para aquellos que quieren desconectarse sin ir muy lejos.
  • Choachí: En este municipio se encuentra la Cascada La Chorrera, que es la más alta del país. Además, la belleza de sus aguas termales atraen turistas que buscan días de relajación y tranquilidad.
  • Suesca: Este es el destino perfecto para escalar, caminar o para quienes quieren practicar ciclomontañismo. Sus hermosos paisajes lo convierten en un paraíso para aquellos que aman la naturaleza.
  • Zipaquirá: Este es el pueblo más visitado de Cundinamarca, debido a la Catedral de Sal. Asimismo, su plaza colonial y la gran oferta cultural que tiene, la convierten en una mezcla perfecta entre lo histórico y lo contemporáneo.

Recomendaciones para su visita:

  1. Panifique con tiempo: A pesar de que muchos de estos municipios estén a menos de dos horas de Bogotá, los fines de semana y los festivos suelen tener mucha afluencia de visitantes. Por esto, salga con tiempo para evitar trancones, para que de esta forma pueda aprovechar el día completo.
  2. Lleve ropa cómoda: Destinos como Suesca, Choachí o La Vega hacen la invitación de caminar por senderos, montañas y cascadas.
  3. Gastronomía local: La almojábana, el ajiaco, la fritanga, frutas frescas y postres típicos, son algunas de las delicias gastronómicas que podrá encontrar en cada uno de estos pueblos, así que dispóngase a disfrutar de la comida local como parte de su experiencia.
  4. Haga sus reservas con anticipación: En municipios como Anapoima o Choachí, los hoteles campestres y termales son muy apetecidos. Si piensas pasar la noche, asegúrate de reservar con tiempo.
  5. Tenga en cuenta el clima: Pueblos como Choachí, La Vega y Zipaquirá tienden a ser fríos, por lo que debes llevar abrigo y ropa adecuada. Mientras que en destinos cálidos como Anapoima o La Vega, no olvide bloqueador solar, gorra e hidratación.

