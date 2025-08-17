Estos son los 6 pueblos más visitados de Cundinamarca: aquí recomendaciones para visitarlos

Miles de personas viajan a diferentes partes de Colombia, pero desconocen la belleza y riqueza que tiene el departamento de Cundinamarca. Desde paisajes únicos hasta una variedad de pueblos auténticos que conjugan patrimonio, cultura y diversión.

A menos de dos horas de Bogotá, Cundinamarca guarda rincones que parecen sacados de un cuento.

¿Cuáles son los pueblos más visitados?

Guaduas : Este pueblo destaca por su historia y patrimonio, sus calles empedradas, su arquitectura colonial y su importancia histórica por ser la cuna de Policarpa Salavarrieta lo convierte en uno de los destinos favoritos para los turistas.

: Este pueblo sus calles empedradas, su arquitectura colonial y su importancia histórica por ser la cuna de Policarpa Salavarrieta lo convierte en uno de los destinos favoritos para los turistas. Anapoima : Al ser un municipio de clima cálido, se convierte en una de las principales opciones de los habitantes de pueblos aledaños para ir a descansar. Sus hoteles campestres, spas y planes de bienestar en familia lo convierten en una alternativa ideal de descanso.

: Al ser un municipio de clima cálido, se convierte en una de las principales opciones de los habitantes de pueblos aledaños para ir a descansar. Sus en familia lo convierten en una alternativa ideal de descanso. La Vega: Este pueblo le ofrece a los visitantes cascadas, pozos de agua cristalina y reservas naturales, convirtiéndolo en uno de los destinos preferidos para aquellos que quieren desconectarse sin ir muy lejos.

Este pueblo le ofrece a los visitantes cascadas, pozos de agua cristalina y reservas naturales, convirtiéndolo en uno de los destinos preferidos para aquellos que Choachí: En este municipio se encuentra la Cascada La Chorrera, que es la más alta del país. Además, la belleza de sus aguas termales atraen turistas que buscan días de relajación y tranquilidad.

En este municipio se encuentra la Cascada La Chorrera, que es la más alta del país. Además, la belleza de sus aguas termales atraen turistas que buscan días de Suesca: Este es el destino perfecto para escalar, caminar o para quienes quieren practicar ciclomontañismo. Sus hermosos paisajes lo convierten en un paraíso para aquellos que aman la naturaleza.

Este es el destino perfecto para escalar, caminar o para quienes quieren practicar ciclomontañismo. Sus lo convierten en un paraíso para aquellos que aman la naturaleza. Zipaquirá: Este es el pueblo más visitado de Cundinamarca, debido a la Catedral de Sal. Asimismo, su plaza colonial y la gran oferta cultural que tiene, la convierten en una mezcla perfecta entre lo histórico y lo contemporáneo.

