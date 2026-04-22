Este es el pueblo más tranquilo para vivir en Colombia: Muy seguro y queda cerca a Medellín. Crédito: X @AlcSabaneta

Además de ser el municipio más pequeño de Colombia (15 km2) según la Secretaría de Turismo de Antioquia, Sabaneta ha sido reconocido en varias ocasiones como el más seguro del país, brindándole una tranquilidad iniguablable para turistas y habitantes.

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Ubicado a poco más de 14 kilómetros de Medellín, Sabaneta se destaca por conjugar la rica biodiversidad de su territorio, con el desarrollo que ha logrado su infraestructura urbana, dada la cercanía e integración en el Valle de Aburrá.

Por estas razones, Sabaneta es un destino que cada año recibe más visitantes, con lugares turísticos y festividades que permiten tomar ventaja de la tranquilidad que se respira en su territorio.

¿Cómo llegar a Sabaneta desde Medellín?

La integración de Sabaneta con la capital del departamento de Antioquia ha sido fundamental para su desarrollo económico y el impulso del turismo; por ello existen varias opciones de transporte entre ambos destinos.

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Se puede utilizar el Metro de Medellín a pártir de las estaciones Itagui, Sabaneta y La Estrella, utilizando las rutas integradas del sistema fde transporte masivo.

a pártir de las estaciones Itagui, Sabaneta y La Estrella, utilizando las rutas integradas del sistema fde transporte masivo. Desde el Aeropuerto José María Córdova puede utilizar el transporte público o servicio de taxi por la Autopista Sur, avenida Las Vegas y avenida El Poblado (43A).

¿Qué tipo de lugares turísticos hay en Sabaneta?

Con un clima que oscila entre los 22 y los 35 ° C° y el 43 % de su territorio en la ruralidad, Sabaneta ofrece planes naturales como la visita al parque Ecológico La Romera.

Este corredor ambiental cuenta con una amplia diversidad de fauna y flora y una amplia extensión en la cual los visitantes pueden avistar especies de aves únicas en la región.

Sabaneta es también un destino turístico muy reconocido por la tradición de sus santuarios, congregaciones y lugares de culto como la parroquia Santa Ana, ubicada en el parque principal Simón Bolívar y centro de la devoción a María Auxiliadora.

Como dato curioso, en la plaza principal del municipio se encuentra la que se conoce como una de las pocas estatuas existentes en las que aparece el libertador Simón Bolívar vestido de civil.

Adicionalmente, a lo largo del año Sabaneta cuenta con varias festividades, entre las cuales se encuentran: