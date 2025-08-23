Ministerio de Defensa elevó a $2.000 millones la recompensa por cabecilla del frente 36

La reunión de seguridad se realizó en el municipio de Rionegro, en el oriente antioqueño. Foto: Caracol Radio.

Se cumplió el consejo de seguridad extraordinario en Rionegro, Antioquia, que contó con la participación del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar y de la Policía, además del gobernador Andrés Julián Rendón, en el que se analizaron estrategias de seguridad en la zona del ataque contra un helicóptero antinarcóticos en el que murieron 13 policías en Amalfi.

La intención es poder contrarrestar las acciones terroristas del frente 36 de las disidencias en esa zona de Amalfi. Una de las acciones principales es capturar al cabecilla del grupo guerrillero.

El ministro Sánchez informó que elevó a $300 millones la recompensa para capturar a los mandos medios, alias “Guaricho” y “Leo”. Pero la cifra más alta es por el principal jefe, alias “Chejo”. La intención es que las comunidades puedan dar información importante.

“El cabecilla principal de esta estructura 36 es alias Chejo Alejandro; por él se eleva la recompensa hasta $2.000 mil millones y se ejecutará acorde a los diferentes protocolos que se tengan establecidos a nivel del Gobierno Nacional”.

El alto funcionario también hizo mención al mensaje que había hecho el presidente Gustavo Petro sobre las reales causas del ataque, con lo que se descarta que haya sido un dron.

“Sin embargo, un campo que tenían estos criminales preparado con explosivos causó esta tragedia para toda Colombia. Un área preparada donde transitaban también ganaderos, donde había ganado, donde transitaban campesinos, pero donde no les importaba a los criminales de esta estructura hacer daño”.

También se indicó que los explosivos estaban bastante profundos en la tierra, tanto que los perros antiexplosivos no los pudieron identificar. También que sí hubo drones enviados por la guerrilla, pero que estos se empeñaron en el hostigamiento.

Acciones ofensivas

El ministro Sánchez informó que desplegó 300 uniformados del Ejército para contraatacar a las disidencias en el Nordeste antioqueño, donde también se ha utilizado artillería pesada.

“En esa zona se ha hecho un despliegue importante, donde en el enfoque militar se han desplegado más de 300 hombres en el área de operaciones, con apoyo incluso de las mejores capacidades estratégicas de nuestra Fuerza Aeroespacial. A raíz de las alertas que se generaron, que se incrementaron en noviembre, desde diciembre a la fecha se han incrementado muchas capacidades; a hoy se han hecho cinco bombardeos en dicha región”.

Agregó que en esa subregión se han recuperado este año a cinco menores de edad que habían sido reclutados por integrantes de los grupos armados ilegales que buscan el control del territorio.