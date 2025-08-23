Cuatro policías heridos en el ataque a un helicóptero en Amalfi fueron evacuados por la FAC a Bogotá

Los uniformados fueron trasladados en un avión de la FAC hacia Bogotá. Foto: Cortesía.

Cuatro policías que resultaron heridos en el ataque ocurrido en la vereda Los Toros de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, fueron trasladados en un operativo aéreo hacia Bogotá para recibir atención médica especializada.

El procedimiento se realizó con un avión tipo Casa-295 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, que despegó desde Montería y aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar.

Los uniformados resultaron heridos durante el atentado que dejó 13 policías asesinados en un hecho que fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc.

El traslado permitió mantener estables a los sobrevivientes y garantizar su atención en el Hospital Militar de Bogotá, donde se recuperan de las heridas.

Buscan a los responsables

A propósito del ataque, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a la ubicación y captura de los presuntos responsables del atentado.

Los responsables serían integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, entre ellos, Óscar Javier Cuadros, alias “Chejo”, temido cabecilla del grupo armado.