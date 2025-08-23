“Se trataba de una trampa preparada”: Petro sobre atentado a helicóptero de la Policía en Amalfi

Colombia

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir al atentado con dron a un helicóptero que cobró la vida de 13 uniformados de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, el pasado jueves 21 de agosto.

Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi



El lugar donde se posó el helicóptero con éxito, en lo alto de una colina ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el… https://t.co/ELbS7FGdBz — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 23, 2025

A través de un extenso mensaje que publicó en su cuenta de X, el mandatario señaló que dicho ataque fue una “trampa preparada con antelación para destruir a las personas que se ubicarán allí” y también, anunció que atenderán a todas las familias de los miembros de la Policía que fueron asesinados. De hecho, explicó que estos uniformados se encontraban en una misión de erradicación de cultivo de coca.

“En medio del combate en tierra, la unidad policial tomó la decisión de hacerse precisamente en la altura más dominante de la zona. En eso consistía la trampa”, agregó el jefe de estado.

También aseguró el presidente Petro que “las presiones sobre la fuerza pública para llegar a esa zona, el gobernador presionaba y efectivamente se le cumplió, y la guerra entre los grupos narcotraficantes por el control de los campos de hoja de coca, hacían previsible la llegada de un grupo enemigo al lugar”.

De acuerdo con el mandatario, ya se habían registrado ataques similares en esa misma región frente a este caso en particular insistió en que “es probable que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí, o podían interceptar las comunicaciones de la unidad policial”.

Según el jefe de estado, “cuando aterrizó el helicóptero, la zona estaba libre de ataque”. Dijo Petro que en el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la Policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, “activaron las cargas explosivas, los cilindros se proyectaron de la profundidad en que estaban y explotaron en la superficie”.

Petro añadió que “la trampa era muy difícil de detectar y será parte de la experiencia de combate, para cumplir con compromisos que, para mí, marcan la necesidad de una discusión en toda Latinoamérica”.

Petro reitera intención de su Gobierno de erradicar cultivos de coca

A propósito, el mandatario recordó que su Gobierno busca disminuir los cultivos de coca en el país “que no se financie la existencia de grupos armados y se debiliten”. Señaló el presidente que “estos grupos existen desde antes de mi primer día de Gobierno por la estrategia de hacer trizas la paz de Santos”.

Insistió en que propuso la erradicación de cultivos de hoja de coca por sustitución voluntaria “por parte del campesinado y pactada con ellos” y agregó que ha “cedido a la presión para adelantar la erradicación forzosa, que es mucho más peligrosa, y he pedido se haga solo en cultivos de tamaño industrial y no campesino, como el de Amalfi”.