Una aeronave pequeña se estrelló en Nechí, el piloto murió

Nechí, Antioquia

En la tarde de este vienes se reportó una emergencia con una aeronave pequeña en el Bajo Cauca Antioquia en límites con el departamento de Bolivar. El siniestro dejó una persona muerta, al parecer, el único ocupante.

Según el reporte del Capitán, Luis Bernandor Morales comandante de Bomberos de Antioquia. La persona fallecida es el piloto de la aeronave. Por ahora no se tiene certeza de lo que ocasionó la emergencia.

“Hay un accidente de una avioneta monomotor, o una aeronave pequeña monomotor, que se accidentó en jurisdicción del municipio de Nechi, y el piloto falleció, y que están esperando las autoridades competentes para hacer la respectiva inspección judicial del cadáver, y la investigación del accidente”, dijo el socorrista.

El siniestro aéreo se registró en los milites en Nechí y la población de Santa Rosa del Cauca, departamento de Bolivar. En el sitio ya se encuentra el cuerpo de bomberos de Nechí.

Este es el segundo accidente aéreo en Antioquia con vuelos privados en una semana, el anterior ocurrió en Medellín cuando un aeroplano con fallas mecánicas se precipitó por el sector del estadio y sus dos ocupantes quedaron heridos.