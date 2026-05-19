En Antioquia lanzaron un Hub de Innovación Financiera para el Desarrollo Social y Económico

Creación del Hub de Innovación Financiera para el Desarrollo Social y Económico. Cortesía: Hub de Innovación Financiera.

Medellín

Para potenciar el desarrollo social y económico en Antioquia, diferentes entidades se unieron para crear un Hub de Innovación Financiera, el cual tiene como objetivo movilizar inversión hacia los proyectos estratégicos para el desarrollo en esta parte del país.

¿En qué consiste esta nueva plataforma?

Esta es una herramienta que busca fortalecer las capacidades económicas con la articulación de actores para la implementación de mecanismos de financiación basados en resultados para el desarrollo económico y social del departamento.

Pretende movilizar recursos públicos, privados y filantrópicos hacia proyectos que generen impacto social verificable, medible y sostenible.

“El Hub contará con una hoja de ruta y una gobernanza propia y autónoma que permitirá identificar, estructurar y acompañar nuevas iniciativas para el territorio mediante esquemas de financiación basada en resultados”, explicaron desde las entidades responsables de este nuevo espacio.

Pilotos de implementación

La implementación arranca con varios pilotos en el departamento de Antioquia, entre los que se destaca uno sobre pago por resultados orientado al mejoramiento de vivienda y calidad de vida de hogares en Urabá.

Se pretende demostrar cómo este tipo de mecanismos permiten alinear recursos, capacidades e incentivos alrededor de resultados concretos para las personas y los territorios.

¿Qué entidades hacen parte de esta estrategia?

Todo el proyecto está liderado por Comfama, como caja de compensación familiar en Antioquia, y Proantioquia, como fundación privada que busca estrategias para mejorar el tejido empresarial en este departamento.

Además, se articulan los esfuerzos y recursos económicos desde la Fundación Corona con el financiamiento de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en cooperación económica con SECO del gobierno de Suiza.

Pago por resultados

Esas estrategias están amparadas en el programa MAS, Pago por Resultados, que es una herramienta creada en el país para promover la innovación financiera por medio del uso de mecanismos de pago por resultados.

Este programa impulsa el desarrollo social y económico mediante alianzas estratégicas.

El propósito es transformar recursos en impactos tangibles, consolidando a Colombia como referente regional en la implementación de modelos innovadores de pago por resultados.

¿Qué dicen los involucrados?

Eric Mayoraz, embajador de Suiza en Colombia, explicó que “este hub es una señal clara de liderazgo regional y visión de largo plazo. Antioquia demuestra que la colaboración entre sector privado, filantropía, cooperación internacional y sector público puede generar soluciones sostenibles y de alto impacto. Este enfoque es clave para fortalecer el ecosistema regional y transformar el financiamiento del desarrollo”.

Por su parte, Juliana Velásquez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, agregó que “este Hub nace para conectar esas capacidades existentes, convertir conversaciones en acción y movilizar recursos hacia soluciones que realmente transformen el territorio. Más que financiar proyectos aislados, buscamos construir una plataforma regional capaz de identificar oportunidades, estructurarlas y demostrar impacto de manera concreta”.

Además, Daniel Uribe, Director Ejecutivo de Fundación Corona, señaló que “este Hub no es solamente un instrumento financiero; es una apuesta de cambio sistémico para transformar cómo diseñamos, financiamos y evaluamos las soluciones a los retos sociales y económicos en el país. La combinación de capital catalítico, liderazgo territorial y compromiso del sector privado crea una oportunidad real para construir un ecosistema donde los recursos se orienten cada vez más a resultados verificables, con mayor efectividad, eficiencia y transparencia”.

Desde esta herramienta de conexión convocaron a las entidades públicas, empresas, fundaciones, inversionistas y organizaciones sociales para sumarse a la construcción de soluciones innovadoras orientadas a resultados y desarrollo sostenible.