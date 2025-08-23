La Rama Judicial en Antioquia se sumó al rechazo de los actos terroristas en Amalfi y Cali

Medellín

Ante los dos recientes hechos terroristas que generaron la muerte de 20 personas en el país, entre ellos 13 policías y siete civiles en Amalfi , Antioquia, y Cali, en el Valle del Cauca, muchas han sido las voces de rechazo por esta oleada de violencia.

La entidad que recientemente se refirió a este hecho fue la Rama Judicial en Antioquia. Desde la Comisión Seccional Interinstitucional condenaron los ataques con explosivos e indicaron que estos actos lo que hacen es generar temor entre la población: “Estos actos de violencia, que buscan sembrar el miedo y la destrucción, son absolutamente condenables y repudiables. Nos solidarizamos con las víctimas, familiares y comunidades afectadas”.

Además, recalca que su trabajo siempre está enfocado en la defensa de la vida, la dignidad y el orden constitucional del Estado democrático, social y de derecho. Indicando también que es su deber trabajar para proteger de manera mancomunada la paz, la justicia y la sana convivencia, haciendo respetar los derechos humanos.