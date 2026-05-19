Medellín estrena 54 nuevos puentes peatonales para mejorar la movilidad de la ciudadanía

Medellín

Con el objetivo de transformar las quebradas de la ciudad en puntos de encuentro y no en barreras invisibles, la Alcaldía de Medellín avanza en la entrega de 54 puentes de madera inmunizada. Esta nueva infraestructura busca garantizar una movilidad peatonal segura para miles de ciudadanos que habitan en zonas con geografías complejas en la ciudad.

Desde el año 2025 hasta la fecha, el proyecto ya suma más de 567 metros lineales de estructuras transitables, facilitando el día a día de las comunidades y reduciendo drásticamente los riesgos de accidentes en sus trayectos cotidianos.

Este tipo de intervenciones se han desplegado en gran parte del territorio urbano, pero el impacto se concentra con fuerza en cuatro zonas principales: La comuna 7, Robledo, lidera el proyecto con 12 puentes instalados que equivalen a 108,56 metros lineales. Le sigue la comuna 6, Doce de Octubre, que suma 7 estructuras para un total de 74,4 metros lineales. Por su parte, la comuna 9, Buenos Aires, y la comuna 15, Guayabal, ya cuentan con 6 puentes cada una. El resto de las estructuras se encuentran distribuidas estratégicamente en las comunas de Laureles-Estadio, Belén, La América, Villa Hermosa, San Javier, El Poblado, Castilla y Santa Cruz.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, destacó el impacto social y ecológico de estas obras, asegurando que la entrega de estos puentes peatonales busca reconciliar a los habitantes con su entorno natural. Actualmente, se avanza en la construcción de estos 54 puentes de madera en distintas quebradas para facilitar la conectividad entre sectores dentro de los barrios, permitiendo a la ciudadanía estar cerca del agua con asombro y respeto, avanzando así en la consolidación de Medellín como distrito verde y sostenible.

Finalmente, la Administración Distrital hizo un llamado urgente a la cultura ciudadana para garantizar la durabilidad y estabilidad de la infraestructura. Se recordó que estas estructuras fueron diseñadas exclusivamente para el tránsito de peatones. Por este motivo, las autoridades instaron a la comunidad a evitar de manera categórica el paso de motocicletas, vehículos de carga o cualquier elemento pesado que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas y comprometer la vida útil de la madera.