Elecciones atípicas en Bucaramanga: paso a paso de lo que viene

Bucaramanga

El fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga dejó en firme su salida del cargo por incurrir en doble militancia y abrió un nuevo panorama político en la capital santandereana.

Comienza la logística para la designación de un mandatario encargado y la convocatoria a elecciones atípicas que, según expertos, podrían realizarse antes de finalizar este año.

El senador Fabián Díaz, principal demandante del caso, explicó que la notificación oficial al alcalde se concretaría en un plazo máximo de una semana, tras lo cual deberá abandonar el despacho local.

En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, asumirá la responsabilidad de nombrar un alcalde encargado.

“Una vez retirado Beltrán el gobernador deberá designar a un encargado mientras se convocan las elecciones atípicas. Ya no quedan más instancias, el fallo es definitivo y el actual mandatario tendrá que enfrentar sus procesos en la Fiscalía como el de la chatarra, las fundaciones y procesos de corrupción que actualmente adelanta el ente investigador”, señaló el congresista.

Paso a paso de lo que viene

El abogado y especialista en derecho administrativo y constitucional Carlos Alfaro Fonseca precisó que, tras la notificación, el gobernador expedirá un decreto para declarar la vacancia absoluta del cargo.

Acto seguido solicitará a los partidos que avalaron la candidatura de Beltrán Martínez (Colombia Justa Libres, el partido de Salvación Nacional y el partido de la U) una terna de la cual escogerá al reemplazo interino.

Paralelamente la Registraduría tendrá 45 días para organizar los comicios. Con estos tiempos las elecciones atípicas podrían celebrarse en octubre o noviembre.

Se tratará de una campaña corta y atípica, en la que la participación ciudadana suele disminuir.

“Son elecciones rápidas y con menor votación, porque no se eligen concejales ni diputados, solo alcalde”, explicó Alfaro.

¿Qué pasa con Beltrán?

El alcalde saliente queda inhabilitado para aspirar al Congreso o a la Presidencia en este ciclo electoral, pues los tiempos del calendario ya vencieron. No obstante podría postularse en futuros procesos.

Beltrán Martínez fue hallado responsable de apoyar públicamente a candidatos de distintos partidos al Concejo de Bucaramanga, pese a haber sido avalado por Colombia Justa Libres.

Esa actuación configuró la doble militancia que derivó en la nulidad de su elección.

En relación a si el alcalde puede participar en las elecciones atípicas, el abogado especialista aseguró que “sí puede bajo la teoría que dice que el pasado no existió, es como si Jaime Andrés no hubiese sido alcalde, ni ordenador ni nominador del mismo. Bajo esa figura sí puede participar. El caso lo tenemos con el alcalde de Oiba que el 18 de mayo de este año se hizo reelegir a pesar de que se había decretado una su elección”.

Aunque su defensa anunció que pedirá una aclaración del fallo, tanto el senador Fabián Díaz como el abogado Alfaro coinciden en que ese recurso no modifica la decisión; sino que solo busca precisar apartes de la sentencia.

Una ciudad en transición

Con el panorama jurídico cerrado y la salida del alcalde en firme Bucaramanga entra en una etapa de transición que se extenderá hasta que los ciudadanos elijan en las urnas al nuevo mandatario.

Si se cumplen los plazos el próximo alcalde podría estar posesionado antes de terminar 2025.