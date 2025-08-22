Gremios económicos de Santander se pronuncian ante la salida del alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga

Gremios económicos de Santander en las últimas horas han manifestado su preocupación tras la destitución del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por doble militancia. Los diferentes comités dicen que se deben mantener los proyectos que se estaban desarrollando para no afectar el progreso de la ciudad.

¿Qué dijeron los gremios?

El Comité Intergremial de Santander a través de un comunicado hace un llamado a garantizar los proyectos en ejecución y evitar impactos que comprometan el bienestar colectivo, en atención a la situación que atraviesa la ciudad.

También, el comité agregó: “Consideramos fundamental dar continuidad a las iniciativas estratégicas y velar por la preservación de los principales pilares del plan de desarrollo, de manera que Bucaramanga no enfrente retrasos, ni traumatismos que afecten su competitividad, la inversión y la confianza de los ciudadanos”.

Por otra parte, el Comité Estratégico del Clúster de Calzado y Marroquinería de Santander lamentó la decisión adoptada por el Consejo de Estado respecto al futuro del alcalde de Bucaramanga.

“Decisión que respetamos, aunque representa una pérdida significativa para la ciudad y para los sectores productivos que han contado con su respaldo. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al doctor Beltrán por el apoyo decidido, constante e incondicional que ha brindado a la industria del calzado y la marroquinería, sector que constituye uno de los pilares de la economía regional", añadió en el comunicado el gremio de calzado.

A su vez, los sectores productivos señalaron su disposición para trabajar con la administración municipal, las autoridades competentes y diferentes actores sociales para superar la coyuntura que vive la capital santandereana.

¿Qué sucedió con el alcalde de Bucaramanga?

La sección quinta del Consejo de Estado falló en segunda instancia un proceso de tipo administrativo que anula la credencial del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez porque incurrió en doble militancia durante la campaña electoral.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró válidas las pruebas allegadas al proceso; en esencia, fueron varias grabaciones en las cuales apareció el entonces candidato junto a aspirantes al concejo de Bucaramanga de movimientos diferentes a Justa Libres.

Tras el fallo del Consejo de Estado, el mandatario debe apartarse del cargo para que se efectúen comicios atípicos por primera vez en la historia deBucaramanga.