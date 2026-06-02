Joven de 19 años murió y otro resultó herido en un nuevo hecho sicarial en Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este martes 2 de junio el norte de Bucaramanga, donde un joven de 19 años murió y otro de 20 años resultó herido tras un ataque con arma de fuego perpetrado por un hombre que se movilizaba en motocicleta.

Los hechos ocurrieron en el sector de Barrio Nuevo, jurisdicción de Colorados. Uniformados fueron alertados sobre varias detonaciones y al llegar al lugar encontraron a dos personas lesionadas por impactos de bala, quienes ya estaban siendo trasladadas por familiares y conocidos en motocicletas hacia el Hospital Local del Norte.

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La víctima mortal fue identificada como Cristian Andrés Pabón Velázquez, de 19 años, conocido con el alias de “Peligro”, quien falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

En el mismo hecho resultó lesionado Zidane Adrián Blanco Bravo, de 20 años, quien sufrió heridas en una pierna y en un brazo. Según el informe policial, el joven permanece estable y recibió atención médica.

De acuerdo con la versión entregada por el sobreviviente a las autoridades, ambos se encontraban inicialmente en el sector de Los Lujos, en el barrio San Francisco, comprando repuestos para una motocicleta. Posteriormente se desplazaron hacia el sector de La Virgen y luego descendieron hacia Colorados.

El joven relató que cuando transitaban por la vía nacional, en el punto donde finaliza la doble calzada y realizaban un retorno para ingresar a Colorados, fueron interceptados por un hombre que se movilizaba en una motocicleta negra. El agresor, quien vestía una camisa blanca con rayas negras, habría disparado en repetidas ocasiones contra ellos antes de huir del lugar.

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El hecho ya está en manos de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones para identificar al responsable del homicidio y esclarecer los móviles del ataque.

Actualmente se recopilan testimonios y otras evidencias que permitan avanzar en el caso.

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