Jaime Beltrán sale de la alcaldía de Bucaramanga: Así reacciona la política regional

Bucaramanga

Luego de que el Consejo de Estado mantuviera en firme la decisión el Tribunal Administrativo de Santander de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga por doble militancia, políticos en la región ya han reaccionado a esta decisión.

El concejal Carlos Parra, quien ocupa la curul de oposición tras quedar segundo en la contienda electoral, indicó que “se robaron las elecciones, que Jaime Beltrán, Alirio Villamizar, Hugo Aguilar, con un pacto ilegal se robaron las elecciones. Entonces, pues el daño se lo hicieron a la ciudad, porque ahora pues hay que hacer elecciones atípicas y eso pues es una responsabilidad atribuible a ellos y su irresponsabilidad de incumplir la ley”.

Otro de las personas que reaccionar fue el también concejal José David Cavanzo, quién a través de su cuenta de X, escribió que "Bucaramanga entra en un periodo de transición que será duro, pero en las crisis siempre hay oportunidades de mejora“.

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también escribió en su cuenta de X y dijo que "Dios castigó al pastorcito mentiroso y lo sacó de la Alcaldía“.

El expresidente del Concejo de Bucaramanga, Yesid Bello, militante del Partido de La U y una de las personas que quedó registrada en uno de los videos que se aportaron como prueba en la demanda de nulidad en contra del alcalde Beltrán lamentó esta decisión.

“Lo que pasa es que yo soy del partido de la U, hicimos una coalición y yo creo que realmente la normativa se tiene que mejorar o cambiar porque es muy triste saber que uno puede ayudar, pero el alcalde o o el candidato al alcalde gobernación no lo pueda ayudar a uno”, dijo Bello.