Empieza a moverse el sonajero de cara a las elecciones atípicas en Bucaramanga . I Foto: Caracol Radio

Bucaramanga

Tras la salida de Jaime Andrés Beltrán de la alcaldía de Bucaramanga por doble militancia, empieza a moverse el sonajero de quienes podrían ser aspirantes para el primer cargo de la ciudad en las elecciones atípicas que se podrían dar en el mes de noviembre.

Aunque Beltrán Martínez durante su discurso tras la decisión del Consejo de Estado enfatizó en que se anulaba su elección y no lo destituía, indicó que su proyecto político podría continuar aunque no hizo oficial que aspiraría nuevamente en las elecciones atípicas.

Carlos Felipe Parra, líder natural de la oposición y quien está ocupando esta curul en la corporación tras quedar en segundo lugar en las elecciones pasadas, aseguró que aún no ha definido si aspirará a la alcaldía en estas atípicas pero sí confirmó que seguirá trabajando en pro de la ciudad.

Fabián Oviedo, quien también participó en las pasadas elecciones, aseguró a Caracol Radio que iniciará diálogos con la ciudadanía para estas semanas definir si se vuelve a presentar a estos comicios.

Luis Roberto Ordóñez, quien participó en los comicios anteriores, aseguró que no se presentará en esta nueva contienda electoral pero comenzará a reunirse con aspirantes para definir en los próximos días a quién apoya.

Ahora, el concejal de Bucaramanga, Cristian Reyes, también es uno de los que aspira a llegar al primer cargo de la ciudad y que espera en estos días reunirse con otras personas que tengan interés de llegar a la alcaldía para en consenso presentar un solo nombre.