Esta es la primera declaración del alcalde de Bucaramanga luego del fallo que lo saca del cargo

Bucaramanga

Minutos después de que la sección quinta del Consejo de Estado profiriera el fallo de segunda instancia apartando del cargo al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, el mandatario hizo su primera manifestación con relación al asunto.

El alcalde se había mantenido a la expectativa en su despacho en espera de la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia; fuentes cercanas al mandatario informaron a Caracol Radio que de hecho ya estaban preparados para recibir una noticia de tal naturaleza.

¿Qué dijo el alcalde?

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán se refirió al fallo que lo saca del cargo antes de los previsto.

“Para los hijos de Dios todo obra para bien. Sigo en pie de lucha por la ciudad hasta que el fallo del Consejo de Estado esté en firme”, escribió el alcalde.

También agregó que “este no es momento para abandonar a Bucaramanga a su suerte. La seguridad de los ciudadanos es y será mi prioridad hasta el final”.