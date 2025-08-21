Bucaramanga se queda sin alcalde: Consejo de Estado falla en contra de Jaime Andrés Beltrán

Bucaramanga

La sección quinta del Consejo de Estado falló en segunda instancia un proceso de tipo administrativo que anula la credencial del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez porque incurrió en doble militancia durante la campaña electoral.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo encontró válidas las pruebas allegadas al proceso; en esencia, fueron varias grabaciones en las cuales apareció el entonces candidato junto a aspirantes al concejo de Bucaramanga de movimientos diferentes a Justa Libres.

Tras el fallo del Consejo de Estado, el mandatario debe apartarse del cargo para que se efectúen comicios atípicos por primera vez en la historia de Bucaramanga desde cuando se instauró la figura de la elección popular de alcaldes.

¿Quiénes demandaron la elección del alcalde?

Detrás de la elección de la credencial del mandatario de Bucaramanga estuvo el abogado Juan Nicolás Gómez y otras personas más conocidas como el senador del partido Verde, Fabián Díaz.

La demanda fue presentada inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Santander.

¿Quién es Jaime Andrés Beltrán?

El alcalde de Bucaramanga es un pastor cristiano de 45 años. Estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

Fue concejal de la capital de Santander en tres oportunidades. Había aspirado a la alcaldía de Bucaramanga cuando los comicios fueron ganados por Juan Carlos Cárdenas Rey.

Está casado con Paula Ramírez; son padres de 2 niñas.

¿Qué sigue?

Tras la separación del cargo del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus debe nombrar a un mandatario encargado.

Luego, el movimiento Justa Libre y partidos como el de la U deben enviar una terna al despacho del gobernador quien debe escoger un designado.

Antes de que termine el año, la Registraduría tendrá que convocar a elecciones atípicas.