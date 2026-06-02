HIC implementa sistema para compartir historias clínicas entre hospitales de Colombia

El Hospital Internacional de Colombia - HIC, ubicado en Santander, se convirtió en la primera institución de la región en implementar el modelo nacional de interoperabilidad de historia clínica electrónica, que permite compartir información médica de forma segura entre hospitales conectados al sistema.

La herramienta permite a los profesionales de la salud consultar antecedentes clínicos, diagnósticos, medicamentos, alergias, procedimientos y resultados de laboratorio de pacientes atendidos previamente en otras instituciones del país.

“Este es un avance decisivo en la transformación digital del sector y en la seguridad del paciente. Permite que la información más relevante esté disponible de forma segura para otros profesionales de salud”, afirmó la directora de informática médica del HIC, María Carolina Aguirre Navas.

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Según el HIC, este avance mejora la atención en urgencias y la continuidad de los tratamientos, al facilitar el acceso oportuno a la información médica y evitar la repetición de exámenes o procesos diagnósticos.

La institución recibió el aval del Ministerio de Salud y Protección Social y actualmente ya genera y comparte resúmenes digitales de atención en servicios como urgencias, hospitalización, consulta externa y hospitalización domiciliaria