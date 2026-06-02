Rescatan en Santander un mono maicero, especie propia de la Amazonía y los Llanos
Una denuncia ciudadana permitió rescatar al ejemplar, que se encontraba fuera de su hábitat natural.
Un mono maicero que permanecía en cautiverio en una zona rural de Floridablanca fue rescatado por la CDMB tras una denuncia ciudadana.
Se trata de una especie propia de la Amazonía y los Llanos Orientales, por lo que no hace parte de la fauna silvestre de Santander.
Luego del rescate, el animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde especialistas adelantan una serie de exámenes para determinar su estado de salud.
Según informó la autoridad ambiental, el ejemplar fue sometido a una valoración física y a la toma de muestras que permitirán conocer su estado de salud. Los resultados de estos análisis servirán para definir las alternativas más adecuadas para su recuperación y determinar cuál será su destino final.
La CDMB recordó que la extracción de especies silvestres de su hábitat natural afecta los ecosistemas y reiteró el llamado a denunciar casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna.
Los ciudadanos pueden reportar este tipo de situaciones al Grupo Élite Ambiental de la CDMB o a la Policía Nacional a través de la línea 123.