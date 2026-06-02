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02 jun 2026 Actualizado 18:19

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Bucaramanga

Rescatan en Santander un mono maicero, especie propia de la Amazonía y los Llanos

Una denuncia ciudadana permitió rescatar al ejemplar, que se encontraba fuera de su hábitat natural.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Un mono maicero que permanecía en cautiverio en una zona rural de Floridablanca fue rescatado por la CDMB tras una denuncia ciudadana.

Se trata de una especie propia de la Amazonía y los Llanos Orientales, por lo que no hace parte de la fauna silvestre de Santander.

Luego del rescate, el animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde especialistas adelantan una serie de exámenes para determinar su estado de salud.

Según informó la autoridad ambiental, el ejemplar fue sometido a una valoración física y a la toma de muestras que permitirán conocer su estado de salud. Los resultados de estos análisis servirán para definir las alternativas más adecuadas para su recuperación y determinar cuál será su destino final.

La CDMB recordó que la extracción de especies silvestres de su hábitat natural afecta los ecosistemas y reiteró el llamado a denunciar casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna.

Los ciudadanos pueden reportar este tipo de situaciones al Grupo Élite Ambiental de la CDMB o a la Policía Nacional a través de la línea 123.

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