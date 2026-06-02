USO declara paro de labores en Ecopetrol por 24 horas

La Unión Sindical Obrera (USO) declaró un paro de labores de 24 horas en Ecopetrol. Según la organización, la decisión fue tomada ante la falta de avances en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo.

A través de un comunicado divulgado este martes 2 de junio, el sindicato afirmó que el diálogo no ha mostrado progresos y cuestionó la gestión de la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional de la compañía durante el proceso de negociación.

La USO señaló que la movilización busca respaldar el pliego de peticiones presentado a la empresa. De acuerdo con la organización, las solicitudes incluyen mejoras salariales, el fortalecimiento de los derechos laborales y garantías para los trabajadores directos y de empresas contratistas.

El sindicato también indicó que su propuesta contempla la defensa de la industria petrolera, la soberanía energética y una transición energética que calificó como justa, social y sostenible.

En el comunicado, la organización aseguró que estas peticiones buscan proteger la estabilidad laboral de más de 60 mil trabajadores vinculados al sector de hidrocarburos y gas, así como el sustento de millones de personas que dependen de esta actividad económica.

Finalmente, la USO hizo un llamado a sus afiliados para respaldar la jornada de paro anunciada por su Junta Directiva Nacional.