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02 jun 2026 Actualizado 16:31

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Bucaramanga

Trancón por obra de tercer carril entre Piedecuesta-Floridablanca ha disminuido en los últimos días

La alcaldía de Floridablanca dispuso de un contraflujo para disminuir el tránsito vehicular en las mañanas.

Trancón por obra de tercer carril entre Piedecuesta-Floridablanca ha disminuido en los últimos días. Foto: Caracol Radio.

Trancón por obra de tercer carril entre Piedecuesta-Floridablanca ha disminuido en los últimos días. Foto: Caracol Radio.

Trancón por obra de tercer carril entre Piedecuesta-Floridablanca ha disminuido en los últimos días. Foto: Caracol Radio.
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La alcaldía de Floridablanca avanza con las obras de ampliación del tercer carril en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, sin embargo las quejas por el trancón que se habían intensificado semanas atrás ya han disminuido y quienes se movilizan a diario por esta vía aseguran que ya hay mejor movilidad.

“La verdad se ha mejorado la movilidad. Es que era bastante complicado venir a trabajar a Bucaramanga”, dijo una de las personas que transita a diario por este corredor.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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