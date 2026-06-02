Trancón por obra de tercer carril entre Piedecuesta-Floridablanca ha disminuido en los últimos días

Bucaramanga

La alcaldía de Floridablanca avanza con las obras de ampliación del tercer carril en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, sin embargo las quejas por el trancón que se habían intensificado semanas atrás ya han disminuido y quienes se movilizan a diario por esta vía aseguran que ya hay mejor movilidad.

“La verdad se ha mejorado la movilidad. Es que era bastante complicado venir a trabajar a Bucaramanga”, dijo una de las personas que transita a diario por este corredor.