Contrato de chatarrización de vehículos abandonados en Bucaramanga bajo la lupa de la Procuraduría

Por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la chatarrización de 1.475 vehículos abandonados la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra Édgar Mauricio Valbuena Gómez, quien fue supervisor del contrato de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Según el ente de control Valbuena Gómez habría omitido reportar incumplimientos contractuales y, pese a ello, expidió un informe en el que señalaba que solo quedaba pendiente un 10 % de las obligaciones, entre ellas la entrega de los certificados de desintegración.

Sin embargo las pruebas indicarían que dicha información no correspondía a la realidad.

El contrato en cuestión contemplaba no solo la compra de los vehículos en proceso de enajenación, sino también su transporte hasta el sitio de desintegración, la chatarrización completa, la expedición de certificados oficiales y la garantía de que las partes resultantes no fueran destinadas a actividades ilícitas.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga calificó de manera provisional la conducta de Valbuena Gómez como una falta gravísima a título de culpa gravísima.

De confirmarse las responsabilidades este caso podría convertirse en un nuevo capítulo dentro de los cuestionamientos a los procesos de chatarrización en el país, clave para el control del parque automotor y la prevención del uso ilegal de partes de vehículos.