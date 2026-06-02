Tres trabajadores heridos deja colapso de cubierta de una bodega en Girón, Santander

Tres trabajadores resultaron heridos luego del colapso de una cubierta en una bodega de la empresa Central de Bobinados S.A.S., ubicada en el sector del Palenque de Girón, Santander. El hecho obligó la intervención de organismos de socorro durante la tarde de este martes 2 de junio.

La situación fue atendida inicialmente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, que realizó labores de rescate en altura para auxiliar a las personas que quedaron afectadas tras el desplome de la estructura.

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Según informó la Alcaldía de Girón, los lesionados recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados a centros médicos.

La administración municipal señaló que brindó “atención inmediata a la emergencia presentada” en la bodega donde ocurrió el accidente y confirmó que “tres personas resultaron lesionadas”.

Tras la atención de la emergencia, las autoridades indicaron que corresponde a la empresa adelantar la investigación para establecer las causas del accidente laboral y efectuar el reporte respectivo ante el Ministerio del Trabajo, tal como lo exige la normatividad vigente.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo se insistió en la necesidad de que las compañías mantengan brigadas de emergencia capacitadas, al considerar que son “las primeras respondientes ante cualquier eventualidad” y las encargadas de activar los protocolos de atención cuando se presenta una situación de riesgo.

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La Alcaldía también hizo un llamado a las empresas que desarrollan actividades de alto riesgo para que “verifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad, especialmente en labores relacionadas con trabajos en alturas”.

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