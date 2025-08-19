La Fundación Nutresa quintuplicó la inversión social entre 2024 y 2025

Las estrategias están enfocadas a programas de educación, salud y nutrición.

Nutresa anunció que entre los años 2024 y 2025 ha ejecutado cerca de 60 mil millones de pesos en diferentes programas que benefician a 46 mil personas, con estrategias de educación, nutrición y salud, donde tienen presencia, gracias al trabajo de su fundación.

Al lograr quintuplicar la inversión social en Colombia, se acerca a la meta de invertir 150 mil millones de pesos en cinco años, como lo han indicado Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski como directivos de esta empresa de alimentos.

Según explicó Nutresa, se busca con estas inversiones “cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida de miles de personas en diferentes regiones del país”.

Esto dice Jaime Gilinski

El presidente de Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, dijo que “en Nutresa reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de Colombia, y continuamos trabajando para construir un futuro más justo y equitativo para nuestra sociedad. Por esto, aumentamos considerablemente la inversión social de la Fundación Nutresa a 150 mil millones de pesos en los próximos cinco años, enfocados en programas de educación, salud y nutrición”.

Algunas estrategias de la Fundación

En educación, cerca de 200 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 son beneficiarios del programa “Becas Nutresa”, que se ejecutan en alianza con universidades como Eafit en Medellín, ICESI en Cali, Uninorte en Barranquilla y Los Andes en Bogotá.

Para el área de la salud, otorgaron 13 becas de formación en especialidades médicas en alianza con el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y, además, se aportó dotación de equipos para la unidad pediátrica del Hospital San Vicente de Paúl, beneficiando a más de 80 mil niños en condiciones de vulnerabilidad.

En estrategias de infancia, por medio del programa “Plan Padrino” de la Fundación Valle del Lili, se hizo un trabajo para la reducción de la mortalidad materno-infantil en 11 hospitales y clínicas del Valle del Cauca y Cauca.

En ese programa se pretende fortalecer los protocolos clínicos y mejorar la atención segura y de calidad en zonas rurales y urbanas con limitaciones estructurales.

Marcela Granados, directora de la Fundación Valle de Lili, indicó que “esta alianza ha sido clave para fortalecer y consolidar nuestra estrategia Hospital Padrino en el Pacífico colombiano, al lograr capacitar a más de 850 trabajadores de la salud en 6 municipios, desarrollar un modelo de telemedicina, y dotar a los hospitales con insumos fundamentales para su operación”.

Como mecanismo de aportar a programas de alimentación, Nutresa impulsa el programa “Reagro” junto con la Asociación Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, con el cual se ha logrado mejorar la seguridad alimentaria de 144.490 personas, a través del rescate de 4.201.338 kilos de frutas y verduras.

El director de la Asociación Bancos de Alimentos de Colombia, Juan Carlos Buitrago, dijo que “el valioso apoyo de aliados como Nutresa, socio estratégico, nos permite fortalecer las capacidades operativas, logísticas, de rescate y distribución de los bancos de alimentos, lo que nos ha permitido atender a 1.4 millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. La meta este año es superar las 12 mil toneladas de frutas y verduras rescatadas y con el aporte de Nutresa, estamos seguros de que lograremos llevar a más familias una alimentación directamente del campo colombiano a la mesa de quienes más lo necesitan”.

Según explicó Nutresa “las inversiones se concentran en territorios con necesidades críticas y buscan generar impacto sostenible en la vida de las comunidades”.