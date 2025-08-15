Utilidades de Grupo SURA crecieron un 33,5% luego de separación con Grupo Argos

Medellín

A través de un informe el Grupo SURA reportó una utilidad neta de 1,2 billones de pesos en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 33.5% frente al mismo periodo del año anterior y supera el rango de expectativas proyectadas al mercado.

Este resultado, según la compañía, obedece al buen desempeño de sus inversiones en Suramericana, SURA Asset Management y Grupo CIBES, matriz de Bancolombia, así como a los beneficios derivados de la separación con el Grupo Argos, finalizada en el mes de julio.

Con el cierre de este proceso, la empresa adoptó una estructura de propiedad más simple y un portafolio enfocado en servicios financieros, lo que le ha permitido aumentar su capacidad para atraer inversión y ganar liquidez en el mercado accionario.

Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo SURA destacó cinco pilares de su propuesta de valor que han impulsado el crecimiento económico de la compañía.

“Hoy Grupo Segura ofrece una propuesta de valor sólida, respaldada en fortalezas claras. En primer lugar, es una plataforma regional de servicios financieros con operaciones en más de 10 países y una base de 76 millones de clientes, también es un modelo diversificado que nos brinda resiliencia y flexibilidad para adaptarnos a diferentes contextos. En tercer puesto están las marcas reconocidas y líderes en sus segmentos de negocio, además de que nuestro talento humano como principal diferenciador y, por último, se tienen unas sólidas prácticas de sostenibilidad de gobierno corporativo que orientan todas nuestras decisiones”, explicó Jaramillo.

Otros detalles

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la acción ordinaria de Grupo SURA se valorizó un 54% y la preferencial un 76%. Tras la culminación de la transacción, y sumando la inversión de Grupo Argos recibida por los accionistas, la valorización acumulada asciende a 65% y 93%, respectivamente, ubicando ambas especies entre las tres de mejor desempeño en la Bolsa de Valores de Colombia desde diciembre pasado.

Además, la base accionaria pasó de 26.000 a más de 41.000 inversionistas. En el primer semestre de 2025, los ingresos operacionales sumaron 14,7 billones de pesos, con una rentabilidad patrimonial ajustada del 11,7%.

La compañía aseguró que seguirá enfocada en fortalecer la creación de valor, aumentar su fortaleza en seguros, pensiones, gestión de activos y banca, y aprovechar el potencial de la tecnología para un crecimiento sostenido en la región.