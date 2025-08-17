Desde hoy reabren el sector de Sinifaná de la Troncal del Café: horarios y restricciones

Antioquia

Covipacífico anunció que desde este domingo 17 de agosto se habilitó de manera anticipada el paso en el sector Sinifaná de la Troncal del Café, luego de permanecer cerrado durante cerca de dos meses por la pérdida de banca ocasionada por un deslizamiento de tierra que incluso represó el río San Juan.

Horarios y restricciones

La reapertura se permite únicamente para el tránsito de vehículos livianos, incluyendo motocicletas, automóviles, camionetas, buses y busetas de hasta 25 pasajeros. El paso de transporte de carga seguirá restringido mientras avanzan las obras de estabilización y recuperación de la vía.

Covipacífico recordó que la circulación se realizará en horarios definidos: de lunes a sábado entre 5:30 a 8:30 a. m. y de 1:30 a 6:30 p. m., además de 8:30 p. m. a 5:30 a. m.; y los domingos y festivos entre 5:30 a. m. y 6:30 p. m., con reapertura nocturna desde las 8:30 p. m. hasta las 5:30 a. m.

Para facilitar la movilidad, la concesionaria recomienda a los conductores consultar previamente el estado de la vía y considerar trayectos alternos: La Pintada–Puente Iglesias–Fredonia–Medellín o La Pintada–Santa Bárbara–Medellín, en el caso de vehículos livianos; y La Pintada–Santa Fe de Antioquia–Medellín, para transporte pesado.

La emergencia había obligado a desviar el tránsito hacia rutas alternas, lo que generó dificultades de conectividad para el Suroeste antioqueño, afectando principalmente al transporte de pasajeros y de carga.

Covipacífico reiteró el llamado a planear los desplazamientos y acatar las indicaciones de seguridad, especialmente en caso de lluvias, cuando podrían presentarse cierres preventivos adicionales.