Medellín vivirá la Semana de la Juventud con más de 100 actividades

Medellín

Todas las comunas y corregimientos de Medellín vivirán una fiesta, con más de 100 actividades, para celebrar la vida de la población joven de la capital antioqueña.

La programación, que se cumplirá entre el 20 y 30 de agosto, tiene previstos conciertos, talleres, actividades relacionadas con la salud mental, encuentros culturales y recorridos de ciudad, para conmemorar la Semana de la Juventud 2025.

“Se sienten pasos de gigantes”, es el lema de esta edición que busca reconocer a la juventud como protagonista de la transformación de Medellín, con actividades que están diseñadas para habitar la ciudad con libertad, tener un propósito para disfrutar cada rincón de Medellín, con espacios para el encuentro y crear comunidades.

El Secretario de Juventud de Medellín, Ricardo Jaramillo Vélez, dijo que “la Semana de la Juventud es la mejor oportunidad para reconocer el poder transformador de los jóvenes en Medellín”.

Sobre la programación y actividades que se tienen previstas, el secretario agregó que “esta agenda no solo celebra la vida, la diversidad y los talentos que florecen en cada comuna y corregimiento, también es una apuesta por el encuentro, la formación, el bienestar y el acceso a oportunidades reales”.

¿Cuáles serán las principales actividades?

Como parte de las actividades destacadas para esta semana, está el encuentro sobre “Cultura del Fútbol en Barrio Antioquia”, el 20 de agosto.

El jueves, 21 de agosto, en la Casa Parceros se dictarán talleres relacionados con maquillaje, barbería, estampación y redes sociales.

La programación continuará el 22 de agosto con el recorrido de “Medellín en la Cabeza” por el centro de la ciudad, para celebrar los 10 años del proyecto.

La actividad del sábado 23 de agosto será el Festival de Clubes Juveniles.

La Semana de la Juventud en Medellín tiene previsto para el domingo, 24 de agosto, el desarrollo de talleres de salud mental y cine al aire libre en el Parque de los Deseos.

En esta semana también se hará el Festival de Oportunidades en el Centro de Innovación al Maestro, MOVA, el próximo 25 de agosto.

Más de 20 expertos nacionales e internacionales, estarán el resto de esa semana, hasta el viernes, 29 de agosto, en las diferentes universidades de la ciudad hablando sobre la capacidad de los jóvenes con la estrategia “Ciudad del Conocimiento”.

Explicó Ricardo Jaramillo Vélez, secretario de la Juventud de Medellín, que “durante 11 días tendremos esta invitación a recorrer la ciudad con pasos de gigantes, a llenar los parques, las universidades, los escenarios deportivos y los barrios con creatividad. Tendremos programación para todos los gustos. Los invitamos a inscribirse en semana.medellinjoven.com”.

¿Qué es MedaYoung Fest?

Es el Festival con el que se cierra la Semana de la Juventud, que para este año se cumplirá en el Parque Norte el 29 y el 30 de agosto con conciertos de reggaetón, vallenato, pop, rap, techno y punk.

Durante estos dos días los jóvenes, entre 14 y 28 años, podrán acceder sin costo a las atracciones de este lugar.

¿Quiénes participarán en el MedaYoung Fest?

En total serán 38 artistas de los diferentes géneros musicales, entre los que se destacan Yeison Jiménez, Hamilton, Natalia París, Alleh & Yorghaki y Santiago Motorizado.

Son más de 100 actividades, durante 11 días de la Semana de la Juventud, que se pueden consultar en la página web semana.medellinjoven.com