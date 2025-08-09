Grupo Nutresa compra Mimos y refuerza su negocio de helados en Colombia

El Grupo Nutresa anunció la compra del 100% de las acciones de PCA Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S., propietaria de la marca Mimos, una de las cadenas de heladerías más reconocidas en el país.

La operación fue comunicada a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que deberá autorizar la integración empresarial antes de su cierre definitivo.

En un comunicado, el Grupo Nutresa destacó que “el cierre de esta transacción está condicionado, entre otros aspectos, a la obtención de la autorización de integración empresarial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Ampliación del mercado

Mimos, fundada en Medellín, cuenta con más de 200 puntos de venta y una planta en la capital antioqueña con capacidad para producir más de 5 millones de litros de helado al año. La compañía prevé cerrar 2025 con ventas por $85.000 millones.

Con esta adquisición, Nutresa —que ya participa en el negocio de helados con su marca Crem Helado— busca ampliar su presencia en el mercado y reforzar su estrategia comercial con una marca que acumula cinco décadas de trayectoria.

En lo financiero, el grupo reportó utilidades por $712.767 millones en el primer semestre de 2025, respaldadas por un crecimiento en sus principales líneas de negocio.