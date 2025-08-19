Conozca la historia de la ruana con mariposas que lució el presidente Gustavo Petro

Iza

En la visita del presidente Gustavo Petro al municipio de Sotaquirá, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, le regaló una ruana que se robó todas las miradas por su diseño lleno de mariposas que representaban la bandera de Colombia. Días después, el presidente la volvió a usar en su Consejo de Ministros televisado, lo que nuevamente llamó la atención y llevó a preguntar quién había tejido esa ruana. Acá en Caracol Radio les contamos quiénes son los creadores de esta prenda.

El taller Tejidos Rebancá del municipio de Iza, fue el que recibió el encargo directamente desde el despacho del gobernador Amaya, para tejer esta ruana. Desde ese instante, empezaron a hacer los bocetos del diseño que les pidieron tuvieran ciertas características, según narró Silvino Patiño en Caracol Radio, uno de los fundadores de este taller: «ya nos habían hecho un encargo que era una ruana para regalar para una persona muy importante, pero no teníamos claridad ni sabíamos para quién. Me imagino que por protocolo o no sé por qué nunca y tampoco nosotros nos preocupamos por preguntar, quién va a ser el portador de la prenda. Entonces el diseño ya casi llega a unos pocos días de la visita del presidente y nos recomendaron que era súper urgente; ellos nos enviaron varias ideas para que nosotros les hiciéramos el prediseño y se lo presentáramos a ver cuál iban a aprobar. Había uno con mazorca, otro con papa y finalmente nos pidieron con las mariposas».

Esta prenda tiene un paño campesino en 100 % lana de oveja, color natural, tejido en telar de cuatro marcos. Lo más demorado fue el bordado de las mariposas que tenía. «Intervinimos todos los del taller que somos un equipo de 10 personas. Todos tuvimos que ver con el alistamiento de esta prenda para dar ese toque único y que queríamos que también fuera una de las prendas más especiales, ya que son de las pocas cosas figurativas que tenemos en el taller. Manejamos muchísimo el bordado, los tintes y por supuesto en tejido 100 % lana de oveja, pero cosas así tan figurativas nunca habíamos realizado», precisó Patiño de Tejidos Rebancá.

Para la elaboración de una ruana tradicional en realidad es casi imposible cuantificar el tiempo, según Silvino, porque una ruana como la del presidente Petro, tiene cuatro libras de lana, que las da solamente una oveja y ella la produce en aproximadamente un año. «Después viene la esquila, el reposo de la lana para hacerle el primer lavado, luego viene ya el descarmenado y el hilado; por último, pasa al taller. En una sola prenda es difícil cuantificar cuánto se puede demorar uno, pero lo que se trata de la elaboración como tal de la prenda es más o menos cuatro o cinco días solamente el tejido, el montaje, el telar, el alistamiento de la materia prima y el tejido», fue la descripción que hizo de este proceso del que finalmente salió la ruana con mariposas.

Y ese bordado de las mariposas se hizo entre cinco personas en cuatro días. Al final, Silvio y Francisco, las cabezas de Tejidos Rebancá, terminaron ese bordado el propio jueves 14 de agosto de la visita del presidente Petro, a las 2 a.m., porque el plazo máximo para entregarla era a las 6 a.m. Fue solo hasta ese momento que ellos entendieron que la prenda iba para el mandatario de los colombianos o que por lo menos iba a estar presente en ese evento.

«Para nosotros es muy importante que cualquier persona que tome una de nuestras prendas tenga, ese amor por lo que uno hace, pues eso demuestra que uno está haciendo bien las cosas, por un lado, y por otro lado contentos, felices, porque esto no es una mentira y no vamos a tapar el sol con un dedo, que sí representa un reconocimiento de marca y un alza en las ventas para un momento tan difícil que está pasando el país, entonces para nosotros, para nuestro equipo, es algo muy satisfactorio porque nos da un impulso, nos ayuda a seguir adelante», fue la sensación que les dejó ver su creación portada por el jefe de Estado.

Esta marca boyacense ya ha estado en pasarela. Recientemente participaron en Cali Distrito de Moda y en el 2024 estuvieron en el Bogotá Fashion Week, llevando el tejido y la ruana en un nivel de mayor uso cotidiano, pero también formal. Su próxima aparición será justamente en el municipio de Iza, el viernes 29 de agosto, en la noche de la boyacensidad que se hará en el marco de las fiestas.