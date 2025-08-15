Los retos de Boyacá, según el presidente, Petro

La firma del ‘Pacto Boyacá Raíz y Futuro’ se realizó en el parque central del municipio de Sotaquirá / Foto: Gobernación de Boyacá.

Sotaquirá

Durante la firma del ‘Pacto por Boyacá, raíz y futuro’, el presidente Gustavo Petro recordó que desde su campaña política planteó los principales desafíos que enfrenta esta región para convertirse en potencia nacional de la vida.

Reiteró que su política económica consiste en menos extracción y más producción: “la extracción de combustibles fósiles nos contamina el aire, nos mata los niños por enfermedades respiratorias; lo que necesitamos es alimentos y eso se llama agricultura, significa puestos de trabajo, y por cantidades”, aseguró.

También habló de la agroindustria para que los alimentos no se dañen rápido: la leche, la papa, las cosas perecederas. Esto indica que hay que pasar a otra fase, otra época, sin dejar de cultivar la papa ni la cebada: “transformar la producción bruta se llama industria”, aseguró.

El presidente, propuso que en Boyacá comiencen a hacerse factorías para el procesamiento industrial de productos como el maíz, la papa, pulverizadoras de leche y otros elementos.

“La papa necesita industrialización, o si no terminamos viendo cómo quedan en las carreteras los bultos de la papa: si se puede, hagamos el vodka boyacense, pongámosle perfumes y olores de frutas. La agroindustrialización es fundamental, aquí ya estamos dando un paso”, insistió Petro.

También habló de la necesidad de transporte férreo: “si hay tren eléctrico, es muchísimo más eficiente cargar la papa o el café. Es que estamos viendo cómo la agricultura crece 10% anual”, señaló.

Petro le propuso al gobernador de Boyacá implementar ojalá en la universidad pública, la ciencia cuántica.

“Convertir a Boyacá en un emporio de la educación superior y de la educación pública” en temas como la física cuántica y la inteligencia artificial “para meter ese conocimiento en la agricultura, para hacer de la agricultura la industria, y para que la industria empiece a dar los desarrollos que necesitamos. La industria de hoy es fibra óptica y energía limpia. Si queremos industria y agricultura, necesitamos que los mineros del carbón cambien la época. Luego tenemos una transición energética en Boyacá, como en Santander, como en Norte de Santander”.