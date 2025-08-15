Desde el Puente de Boyacá, el presidente Petro hizo un llamado al diálogo

El presidente Gustavo Petro Urrego y varios de sus ministros asistieron a la celebración en homenaje al Ejército Nacional en el Puente de Boyacá / Foto: Presidencia.

Tunja

Un llamado al diálogo como principio fundante de paz hizo este jueves el presidente Gustavo Petro en el Puente de Boyacá, al encabezar la ceremonia de celebración de los 215 años del Ejército Nacional.

“Dialogar y hablar no es perder el tiempo. Por eso aquí, a diferencia de años anteriores, pudimos lograr en pocos días, en una madrugada que se pudieran construir acuerdos que, si se vuelven realidad, Boyacá va a cambiar”.

El presidente destacó la forma como se solucionaron los paros que afectaron durante una semana al departamento de Boyacá y que impidieron que se realizará la ceremonia del 7 de agosto en el Puente de Boyacá.

“Fueron tapando las carreteras que hay en esta región demandando un diálogo, diálogo que ofreció el gobierno. Dichas protestas no permitieron celebrar el Día del Ejército en el Puente de Boyacá el 7 de agosto pasado”.

Reconoció Petro que las manifestaciones se hicieron por los incumplimientos a los distintos sectores.

“Había necesidades no cumplidas, precisamente. Había mineros que querían trabajar con tranquilidad. Había personas que por circunstancias de la historia tenían que cultivar en el páramo y que se pudiera seguir cultivando allí. Había carboneros que, asustados por la transición energética, pensaban que podían morirse de hambre y quedarse sin cómo sostener a sus familias”.

“Muchos de ustedes estuvieron aquí, cuidando que el orden público no se desordenara en demasía, pero permitiendo que el diálogo fuera posible. Dialogar siempre es el principio de la paz”, les dijo a los soldados y oficiales presentes en la ceremonia.

La paz, agregó, “se alcanzará si llenamos los vacíos que hay en la sociedad, siempre que esas necesidades fundamentales del ser común, del campesino que sólo quiere cultivar, del industrial que quiere transformar ese cultivo en bienes absolutamente necesarios para la vida, se puedan llenar”.

El presidente, Gustavo Petro también destacó desde el Puente de Boyacá el avance del departamento en diferentes sectores.

“En este sitio, no solo festejamos un hecho fundante de hace doscientos y pico de años, sino que festejamos que Boyacá sea cada vez más una región de prosperidad y que le pueda enseñar a toda Colombia cómo es la prosperidad a partir del trabajo. Este departamento, enfatizó, “le enseña a Colombia la paz”.