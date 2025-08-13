El municipio de Sotaquirá, Boyacá, se alista para recibir al presidente Gustavo Petro

En el municipio de Sotaquirá, Boyacá, se llevará a cabo la entrega de 2.000 títulos de formalización de tierras con la presencia del presidente Gustavo Petro.

Sotaquirá

Todo está listo en Sotaquirá para recibir al presidente Gustavo Petro que estará este jueves 14 de agosto acompañando la entrega de 2.000 títulos de formalización. Además, hará anuncios importantes para el departamento.

En este acto en el que se llevará a cabo la firma del pacto por Boyacá, se conocerá la inversión de grandes recursos que dispondrá el Gobierno Nacional para el departamento y anunciará la construcción de paneles solares, estarán más de 6.000 personas, entre ministros, congresistas, secretarios del gobierno departamental e invitados de varios municipios.

“La Gobernación de Boyacá está haciendo un trabajo muy grande, igual que el DAPRE, la Agencia Nacional de Tierras y otras instituciones del gobierno central, en la parte logística y en la parte de seguridad para traer a todos los municipios que van a recibir esos títulos. No solamente se va a hacer la entrega de títulos, sino también se va a hacer la entrega, se va a firmar el Pacto por Boyacá”, aseguró Salomón Buitrago, alcalde de Sotaquirá.

De acuerdo con el mandatario de Sotaquirá, durante la visita del presidente Gustavo Petro se anunciarán recursos por 4 billones de pesos en el marco de la firma del Pacto por Boyacá.

“Tengo conocimiento que el Gobierno departamental aportará como $800.000 mil millones y el Gobierno Nacional aportará 3.2 billones de pesos, para un total de 4 billones de pesos de inversión. Este pacto en Boyacá es algo que jamás se había hecho, y qué bueno que Sotaquirá sea el epicentro y el encuentro de esa firma, pero lo importante aquí también son los recursos que le van a quedar al municipio, especialmente en la parte de infraestructura vial”, agregó Buitrago.

Además del presidente Gustavo Petro y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, también estarán durante la actividad de entrega de títulos de formalización de tierras, el director general de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, algunos ministros, congresistas boyacenses y secretarios de la Gobernación de Boyacá, entre otros.

El acto está previsto para desarrollarse en el parque central del municipio, a partir de las 10:00 de la mañana, en el que además se anunciará la construcción de paneles solares.