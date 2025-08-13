Presidente Petro encabezará ceremonia privada en el Puente de Boyacá

El Puente de Boyacá será escenario de una ceremonia encabezada por el presidente Gustavo Petro para conmemorar un aniversario más de la histórica batalla librada el 7 de agosto

Boyacá

El jueves 14 de agosto, a las 2:00 de la tarde, el Puente de Boyacá será escenario de una ceremonia encabezada por el presidente Gustavo Petro para conmemorar un aniversario más de la histórica batalla librada el 7 de agosto de 1819, decisiva para la independencia de Colombia.

El evento, organizado por la Presidencia de la República, la Gobernación de Boyacá y el Ejército Nacional, contará con la presencia de la cúpula militar y autoridades departamentales. Sin embargo, será un acto privado.

“El Puente de Boyacá es un altar de la patria y un símbolo para todos los colombianos. Este jueves estaremos conmemorando un año más de la gesta heroica que nos dio la libertad, en compañía del señor presidente y de la cúpula militar, para rendir homenaje a quienes hicieron patria en ese histórico 7 de agosto de 1819”, señaló el coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional.

El coronel aclaró que el acceso estará restringido y que únicamente podrán asistir personas con invitación formal. “La orden que hemos recibido es realizar una ceremonia privada, solo con las personas convocadas por la Presidencia de la República, la Gobernación y otras autoridades. No habrá ingreso libre para el público”, explicó.

En cuanto a la parte militar, Cardona indicó que no se desplegará la totalidad de maquinaria, armamento y personal que se acostumbra en otras conmemoraciones, ya que el acto central del Día del Ejército se realizó recientemente en el municipio de Nariño. “Será una conmemoración muy emblemática, haciendo honor a la gesta histórica, pero sin el despliegue total que hemos hecho en años anteriores”, afirmó.

El coronel también confirmó que se han extremado las medidas de seguridad debido a que el presidente Petro cumplirá dos compromisos oficiales en el departamento el mismo día: en la mañana estará en Sotaquirá y en la tarde en el Puente de Boyacá. “Tendremos un despliegue especial para garantizar la seguridad y para que el señor presidente se sienta bien recibido en nuestro territorio”, puntualizó.