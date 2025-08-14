Deportan al hincha de Sao Paulo que inició pelea en el Atanasio Girardot, tras partido con Nacional

Al hincha de Sao Paulo se le impuso un comparendo, con su respectiva multa, por su implicación en los desmanes en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Migración Colombia.

Migración Colombia deportó a Allan Aquino de Souza, hincha de Sao Paulo, que armó pelea en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, al cierre del partido contra Atlético Nacional —martes 12 de agosto— por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El hincha fue identificado por las cámaras de seguridad y fue capturado con el apoyo de la Policía. Posteriormente, fue trasladado al Centro Facilitador de Migración en Medellín, donde se formalizó su expulsión y envío inmediato a Brasil.

En su momento, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que Aquino de Souza inició los desmanes y luego intentó evadir a las autoridades cambiándose de camiseta y escondiéndose. Los hechos, ocurridos en la tribuna Norte, en sentido hacia occidental, derivaron la intervención inmediata de las autoridades para restablecer el orden.

Expulsión y comparendo

Al extranjero se le impuso un comparendo, con su respectiva multa, por su implicación en los desmanes en el estadio. Según el reporte de las autoridades, no hubo heridos ni fallecidos.

Finalmente, a través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió: “con nosotros no es jugando. Quien venga a Medellín a generar violencia, sale expulsado. Este ciudadano de Brasil fue quien generó el desorden y la violencia en el partido entre Nacional y Sao Paulo. Ese mismo día actuamos con prontitud”.