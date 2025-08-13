Hinchas de Nacional y Sao Paulo se pelearon en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. ¿Qué pasó?

Según las autoridades, Allan Aquino de Souza, hincha de Sao Paulo, fue quien inició los desmanes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Cortesía.

Un aficionado del club brasileño Sao Paulo será deportado luego de protagonizar disturbios en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot de Medellín, al término del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que Atlético Nacional y Sao Paulo empataron 0-0.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, identificó al responsable como Allan Aquino de Souza. Según relató el funcionario en su cuenta de X, el hincha inició los desmanes y luego intentó evadir a las autoridades cambiándose de camiseta y escondiéndose. Sin embargo, fue individualizado y detenido gracias a los videos registrados en las cámaras de seguridad y a la rápida intervención de la Policía Nacional.

Más detalles

Aquino de Souza recibió un comparendo y una multa en aplicación de la Ley 1801, fue trasladado al Centro de Traslado por Protección (CTP), donde pasó la noche —martes 12 de agosto—, y este miércoles —13 de agosto— será llevado ante Migración Colombia para solicitar su deportación y la prohibición de reingreso al país.

Finalmente, el secretario Villa Mejía advirtió que, “no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”.