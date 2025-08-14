Brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal: internas denuncian falta de atención médica

Medellín

En la cárcel El Pedregal, en Medellín, internas denuncian la presencia de un brote de tuberculosis que, aseguran, se mantiene desde hace varios meses y ahora afecta al pabellón de mujeres. Según su relato, al menos 10 reclusas han sido diagnosticadas sin recibir, hasta el momento, el aislamiento ni los exámenes necesarios para detectar nuevos contagios, lo que las expondría a un riesgo constante.

De acuerdo con las privadas de la libertad, el brote comenzó en el patio de hombres y la semana pasada se extendió al área femenina, donde están en riesgo 169 mujeres. Afirman que no cuentan con insumos básicos como tapabocas o alcohol, y que las condiciones de higiene y alimentación agravan la situación.

Jorge Carmona, defensor de los derechos de las personas privadas de la libertad, advirtió que en el penal persisten problemas estructurales, como las malas condiciones de alimentación o higiene.

“Allá los tienen con hambre, enfermos, porque el tema de la alimentación, la salud, el hacinamiento y la no aplicación a tiempo de los subrogados penales no cambia”, señaló Carmona.

La Secretaría de Salud de Medellín aseguró que las 10 personas afectadas están recibiendo tratamiento a través del programa de tuberculosis, coordinado con la IPS Vivir.

“Ellos son los encargados de tomar esas muestras, de hacer los diagnósticos, y nosotros desde la competencia de la Secretaría de Salud vamos hasta el centro penitenciario, hacemos la asistencia técnica con los médicos o enfermeras y auxiliar de enfermería de ese lugar. Nosotros hacemos ese suministro y la verificación de registros donde consta que las personas están recibiendo el tratamiento”, indicó Rita Almanza, líder de Epidemiología.

Ante el riesgo de expansión del brote, internas y defensores solicitan la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín y la llegada de brigadas médicas para evaluar los casos y garantizar medidas efectivas de prevención.