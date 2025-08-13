Declaran la calamidad pública tras un vendaval en Condoto, Chocó, que dejó 15.000 casas destechadas
En total, 20 barrios y tres corregimientos registran daños, incluyendo el hospital San José.
Las autoridades de Condoto, Chocó, declararon la calamidad pública para enfrentar la emergencia provocada por un fuerte vendaval con vientos huracanados que afectó a más de 1.500 familias, la mayoría quedaron con sus viviendas destechadas.
El balance preliminar reporta la destrucción de viviendas, daños severos en la infraestructura, inundaciones en varias calles y la caída de cuatro postes de energía que mantienen al municipio sin servicio eléctrico.
El resto de servicios sí fueron suspendidos.
Piden ayuda humanitaria
El alcalde Gustavo Hincapié solicitó el apoyo inmediato del Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y la solidaridad de los colombianos para atender a los damnificados. “Este vendaval golpeó gravemente a nuestro municipio. Necesitamos que las ayudas lleguen con prioridad”, afirmó.
La declaratoria de calamidad pública busca agilizar la llegada de recursos, el envío de maquinaria amarilla para despejar vías bloqueadas por árboles caídos y la entrega urgente de ayuda humanitaria.