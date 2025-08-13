Medellín

Más de 8.100 capturas en Medellín durante 2025 por diferentes delitos

Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Foto: Cortesía

Valeria Suárez Montoya

Antioquia

En lo que va del año, las autoridades han capturado a 8.182 personas en Medellín por diversos delitos, como resultado de operativos focalizados contra estructuras criminales y hechos de alto impacto.

Según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en articulación con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, se ha registrado un incremento del 18 % en las detenciones por extorsión, que pasaron de 119 casos en 2024 a 141 en 2025. El aumento se atribuye a operaciones especializadas y a la denuncia ciudadana.

Las acciones incluyen investigaciones, seguimientos, operativos encubiertos, allanamientos simultáneos y coordinación interinstitucional, con el objetivo de desarticular grupos dedicados a la extorsión, el homicidio y otros delitos graves.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que “las capturas por homicidios se han sostenido en 162 casos en ambos años, lo que evidencia una capacidad de respuesta estable frente a este delito, que es una prioridad. Más allá de estas variaciones, nuestra prioridad sigue siendo golpear de manera estructural a los combos delincuenciales y a las estructuras del crimen, fortaleciendo la protección de las víctimas y enviando un mensaje claro: en Medellín no hay espacio para la impunidad ni para quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía para su judicialización, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros miembros de las organizaciones y afectar sus finanzas criminales.

