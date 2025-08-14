Cae el hurto en Medellín: cifras históricas muestran reducciones de hasta el 51 %

Medellín, Antioquia

La capital antioqueña vive un año con una marcada disminución de los delitos de hurto en todas sus modalidades. Entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2025, los casos reportados cayeron significativamente frente al mismo periodo de 2024, según datos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

El hurto a personas pasó de 10.842 a 8.131 denuncias, lo que representa una baja del 25 %, mientras que los atracos descendieron un 34 %, con 2.119 casos menos que el año anterior. La reducción más drástica se dio en el hurto a establecimientos comerciales, que cayó un 51 %. También se registraron disminuciones en robos de vehículos y residencias, con descensos de 32 % y 17 % respectivamente.

“Esto refleja la efectividad de nuestras estrategias de control, de presencia territorial y un trabajo interinstitucional. Seguiremos fortaleciendo todas las intervenciones y operativos, focalizados a mantener la tendencia a la baja de todos estos delitos”, dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

En lo corrido del año, 1.216 personas han sido capturadas por diferentes modalidades de hurto. Las autoridades, además, atributen estos resultados a una estrategia integral que combina patrullajes reforzados, vigilancia tecnológica, operativos encubiertos y acciones coordinadas con la Policía Metropolitana, la Fiscalía y otras entidades.