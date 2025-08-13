Grupo Éxito registró la mayor utilidad neta semestral en diez años

Grupo Éxito alcanzó en el primer semestre de 2025 la utilidad neta más alta de la última década para este periodo, con $240.012 millones, revirtiendo las pérdidas que había presentado en ejercicios anteriores. Solo en el segundo trimestre, la ganancia neta consolidada llegó a $146.865 millones, lo que significó una mejora de $165.600 millones frente al mismo lapso de 2024.

En términos acumulados, la utilidad semestral creció en $296.610 millones, impulsada por el sólido desempeño comercial y la mejora en rentabilidad, especialmente en Colombia y Uruguay.

Durante el segundo trimestre, los ingresos consolidados sumaron $5,2 billones, un aumento del 5,8% frente al año anterior, excluyendo el efecto de la tasa de cambio. En el acumulado del semestre, los ingresos operacionales ascendieron a $10,6 billones, con un incremento del 4,7% bajo la misma base comparativa.

El EBITDA recurrente consolidado cerró en $452.242 millones, con un margen histórico de 8,7% para un segundo trimestre y un crecimiento del 32,3% respecto a 2024. Este resultado se dio gracias a la mejora comercial y operacional constante trimestre tras trimestre, con un crecimiento del 50,8% del EBITDA en Colombia y el buen desempeño sostenido de la operación en Uruguay.

“Todo fue fruto de la estrategia comercial, las palancas de ahorro, la reconversión de tiendas y una destacada contribución de los negocios complementarios, principalmente el inmobiliario. En Grupo Éxito trabajamos con una convicción sencilla pero poderosa. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. No es solo una frase, es una forma de pensar y actuar que llevamos en nuestro ADN”, expresó Carlos Calleja, Presidente del Grupo Éxito.

La compañía atribuyó estos resultados a la disciplina y consistencia en la ejecución de su estrategia, centrada en fortalecer las iniciativas comerciales para ofrecer a los clientes precios más competitivos, mayor surtido y una propuesta unificada en torno a sus marcas Éxito y Carulla, además de avanzar hacia un modelo de operación más eficiente y sostenible.