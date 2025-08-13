Medellín

Grupo Éxito registró la mayor utilidad neta semestral en diez años

Grupo Éxito alcanzó en el primer semestre de 2025 una utilidad neta de $240.012 millones.

Laura Sampedro

Grupo Éxito alcanzó en el primer semestre de 2025 la utilidad neta más alta de la última década para este periodo, con $240.012 millones, revirtiendo las pérdidas que había presentado en ejercicios anteriores. Solo en el segundo trimestre, la ganancia neta consolidada llegó a $146.865 millones, lo que significó una mejora de $165.600 millones frente al mismo lapso de 2024.

En términos acumulados, la utilidad semestral creció en $296.610 millones, impulsada por el sólido desempeño comercial y la mejora en rentabilidad, especialmente en Colombia y Uruguay.

Durante el segundo trimestre, los ingresos consolidados sumaron $5,2 billones, un aumento del 5,8% frente al año anterior, excluyendo el efecto de la tasa de cambio. En el acumulado del semestre, los ingresos operacionales ascendieron a $10,6 billones, con un incremento del 4,7% bajo la misma base comparativa.

El EBITDA recurrente consolidado cerró en $452.242 millones, con un margen histórico de 8,7% para un segundo trimestre y un crecimiento del 32,3% respecto a 2024. Este resultado se dio gracias a la mejora comercial y operacional constante trimestre tras trimestre, con un crecimiento del 50,8% del EBITDA en Colombia y el buen desempeño sostenido de la operación en Uruguay.

“Todo fue fruto de la estrategia comercial, las palancas de ahorro, la reconversión de tiendas y una destacada contribución de los negocios complementarios, principalmente el inmobiliario. En Grupo Éxito trabajamos con una convicción sencilla pero poderosa. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. No es solo una frase, es una forma de pensar y actuar que llevamos en nuestro ADN”, expresó Carlos Calleja, Presidente del Grupo Éxito.

La compañía atribuyó estos resultados a la disciplina y consistencia en la ejecución de su estrategia, centrada en fortalecer las iniciativas comerciales para ofrecer a los clientes precios más competitivos, mayor surtido y una propuesta unificada en torno a sus marcas Éxito y Carulla, además de avanzar hacia un modelo de operación más eficiente y sostenible.

