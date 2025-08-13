“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición”: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que existe un plan para atentar contra líderes políticos críticos del Gobierno Nacional. “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Su advertencia se conoce tras revelarse información sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra él y varios concejales de la ciudad. La denuncia revive la preocupación por la seguridad de figuras de la oposición, especialmente después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

El alcalde Gutiérrez pidió que las autoridades investiguen de manera urgente y garanticen la protección de los dirigentes que, como él, han cuestionado al Gobierno.

Sobre las amenazas

El Concejo de Medellín denunció la existencia de amenazas contra el alcalde Federico Gutiérrez, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y los concejales Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, y Andrés Tobón, del partido Creemos.

Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 12, 2025

De acuerdo con la información entregada, las intimidaciones habrían sido planeadas por los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, en alianza con la Oficina de Envigado a través de alias ‘Douglas’ y alias ‘Pesebre’.

Un informante de la Fiscalía, recluido en la cárcel de Cómbita, habría revelado que se estaría ofreciendo hasta 8 millones de dólares para atentar contra cualquiera de los cuatro.