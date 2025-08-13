Tres integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Yondó, Antioquia
Entre los capturados está el segundo cabecilla urbano del municipio.
Yondó, Antioquia
Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo durante un puesto de control ubicado en el kilómetro 5 del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño.
Los hechos ocurrieron cuando las autoridades impartieron la señal de pare a unos motociclistas, quienes hicieron caso omiso y emprendieron la huida. De inmediato, se inició una persecución que permitió la inmovilización de tres personas, las cuales, durante el operativo, arrojaron dos armas de fuego a un costado de la vía.
Lea también:
Entre los capturados se encuentra alias José o Jesús, quien sería el segundo cabecilla urbano en Yondó y, presuntamente, estaría encargado de realizar homicidios y extorsiones a la población civil. También fue detenido alias Mono Ávila o Mario, señalado de liderar el cobro de extorsiones para la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.
En la operación fueron incautadas una pistola, un revólver, proveedores, cartuchos, teléfonos celulares y dos motocicletas. Tanto los capturados como el material decomisado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial.
De acuerdo con las autoridades, este resultado representa un golpe significativo a las capacidades criminales y logísticas del Clan del Golfo en la región, contribuyendo a fortalecer la seguridad en el Magdalena Medio y el nororiente colombiano. El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener operaciones sostenidas para debilitar las estructuras armadas ilegales que amenazan la tranquilidad de la población.