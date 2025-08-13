Tres integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Yondó, Antioquia

Yondó, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo durante un puesto de control ubicado en el kilómetro 5 del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño.

Los hechos ocurrieron cuando las autoridades impartieron la señal de pare a unos motociclistas, quienes hicieron caso omiso y emprendieron la huida. De inmediato, se inició una persecución que permitió la inmovilización de tres personas, las cuales, durante el operativo, arrojaron dos armas de fuego a un costado de la vía.

Entre los capturados se encuentra alias José o Jesús, quien sería el segundo cabecilla urbano en Yondó y, presuntamente, estaría encargado de realizar homicidios y extorsiones a la población civil. También fue detenido alias Mono Ávila o Mario, señalado de liderar el cobro de extorsiones para la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.

En la operación fueron incautadas una pistola, un revólver, proveedores, cartuchos, teléfonos celulares y dos motocicletas. Tanto los capturados como el material decomisado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial.

De acuerdo con las autoridades, este resultado representa un golpe significativo a las capacidades criminales y logísticas del Clan del Golfo en la región, contribuyendo a fortalecer la seguridad en el Magdalena Medio y el nororiente colombiano. El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener operaciones sostenidas para debilitar las estructuras armadas ilegales que amenazan la tranquilidad de la población.